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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Нюрнберг - Фортуна
Нюрнберг - Фортуна: обзор матча 02 декабря 2023
Нюрнберг
02.12.2023, суббота, 15:00
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
0 : 5
Завершен
Фортуна
39'
В. Вермей
41'
А. Танака
45+3'
В. Вермей
56'
В. Вермей (П)
84'
Й. Немец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нюрнберг - Фортуна
84'
ГОЛ! 0:5!
Й. Немец
Пас отдал
Ф. Клаус
78'
Замена
T. Christopher Oberdorf
️️️️
J. de Wijs
Замена
Э. Валентини
️️️️
Я. Гьямера
72'
Желтая карточка
Н. Браун
69'
68'
Замена
Ф. Клаус
️️️️
Д. Ястржембски
68'
Замена
K. Suso
️️️️
E. Iyoha
Замена
Д. Хаяси
️️️️
Ф. Локемпер
65'
61'
Замена
Й. Немец
️️️️
В. Вермей
61'
Замена
T. Uchino
️️️️
Н. Гавори
57'
Желтая карточка
В. Вермей
56'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
В. Вермей
Желтая карточка
Я. Хорн
55'
Замена
Э. Векессер
️️️️
Л. Шлаймер
46'
Замена
М. Меллер Дели
️️️️
Д. Узун
46'
Замена
A. Loune
️️️️
K. Okunuki
46'
45'
+3
ГОЛ! 0:3!
В. Вермей
Пас отдал
А. Танака
41'
ГОЛ! 0:2!
А. Танака
39'
ГОЛ! 0:1!
В. Вермей
Пас отдал
С. Аппелькамп
36'
Желтая карточка
Н. Гавори
7'
Желтая карточка
Ф. Кастенмайер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
11
Натаниэль Браун
ЦЗ
30
Ян Гьямера
ПЗ
6
Флориан Флик
ОП
44
Kanji Okunuki
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
42
Джан Узун
ЦФ
9
Феликс Локемпер
ЦФ
37
Лукас Шлаймер
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
(К)
ВР
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
22
Ао Танака
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
16
Янник Энгельхардт
ЦП
8
Emmanuel Iyoha
ЦП
8
Синта Аппелькамп
ПВ
9
Венсан Вермей
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Нюрнберг
22
Энрико Валентини
ПЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
30
Ali Loune
ЦП
8
Тайлан Думан
ЦП
91
Даичи Хаяси
ЦФ
30
Йоханнес Гайс
ЦФ
13
Эрик Векессер
ЦФ
25
Carl Klaus
ЦФ
15
Ахмет Гюрлеен
ЦФ
Фортуна
1
Карол Немчински
ВР
15
Tim Christopher Oberdorf
ЦЗ
22
Takashi Uchino
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
8
Klaus Suso
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
11
Йона Немец
ЦФ
4-1-1-1-3
26
Матениа
38
Хорн
4
Маркес
11
Браун
30
Гьямера
6
Флик
44
14
Голлер
37
Шлаймер
9
Локемпер
42
Узун
3-4-2-1
33
Кастенмайер
5
Зиберт
30
34
Гавори
8
Йоуханнессон
16
Энгельхардт
8
22
Танака
8
Аппелькамп
27
Ястржембски
9
Вермей
30
Гьямера
22
Валентини
22
Валентини
30
Гьямера
42
Узун
17
Дели
17
Дели
42
Узун
44
30
30
44
9
Локемпер
91
Хаяси
91
Хаяси
9
Локемпер
37
Шлаймер
13
Векессер
13
Векессер
37
Шлаймер
30
15
15
30
34
Гавори
22
22
34
Гавори
8
8
8
8
27
Ястржембски
30
Клаус
30
Клаус
27
Ястржембски
9
Вермей
11
Немец
11
Немец
9
Вермей
Остались в запасе
Нюрнберг
Фортуна
8
Тайлан Думан
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦФ
25
Carl Klaus
ЦФ
15
Ахмет Гюрлеен
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
1
Карол Немчински
ВР
17
Христос Цолис
ЛВ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Остались в запасе
8
Тайлан Думан
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦФ
25
Carl Klaus
ЦФ
15
Ахмет Гюрлеен
ЦФ
Остались в запасе
1
Карол Немчински
ВР
17
Христос Цолис
ЛВ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Главный тренер
Уве Реслер
Статистика матча Нюрнберг - Фортуна
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Нюрнберг
- : -
05.12.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
3 : 1
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Главный судья:
Richard Hempel, Germany
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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