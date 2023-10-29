Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Хольштайн - Нюрнберг
Хольштайн - Нюрнберг: обзор матча 29 октября 2023
Хольштайн
29.10.2023, воскресенье, 15:30
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Нюрнберг
68'
Т. Хандверкер
77'
Д. Узун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хольштайн - Нюрнберг
90'
+5
Желтая карточка
М. Меллер Дели
90'
+1
Замена
Э. Векессер
️️️️
K. Okunuki
86'
Замена
М. Меллер Дели
️️️️
Д. Узун
Замена
Ф. Порат
️️️️
Н. Ремберг
80'
80'
Замена
Ф. Локемпер
️️️️
Л. Шлаймер
Замена
J. Sterner
️️️️
C. Noah Kleine-Bekel
80'
78'
Желтая карточка
Й. Кастроп
Желтая карточка
Ф. Сандер
78'
77'
ГОЛ! 0:2!
Д. Узун
Пас отдал
Л. Шлаймер
72'
Желтая карточка
Ф. Флик
Замена
B. Simakala
️️️️
М. Шульц
72'
68'
ГОЛ! 0:1!
Т. Хандверкер
Пас отдал
K. Okunuki
Замена
С. Скрыбски
️️️️
Ф. Арп
62'
Замена
Б. Пихлер
️️️️
Х. Арон Фридйонссон
62'
Желтая карточка
Х. Арон Фридйонссон
59'
33'
Желтая карточка
K. Okunuki
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хольштайн
4
Том Роте
ЛЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
3
Colin Noah Kleine-Bekel
ЦЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
21
Николай Ремберг
ЦП
16
Филипп Сандер
ЦП
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
1
Тимон Вайнер
ЦФ
3
Марко Коменда
ЦФ
90
Льюис Холтби
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
29
Тим Хандверкер
ЛЗ
6
Флориан Флик
ОП
42
Джан Узун
ЦП
17
Йенс Кастроп
ЦП
44
Kanji Okunuki
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
37
Лукас Шлаймер
ЦФ
15
Ахмет Гюрлеен
ЦФ
22
Энрико Валентини
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Хольштайн
31
Marcel Engelhardt
ВР
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
5
Марко Ивежич
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
27
Финн Порат
ЦФ
32
Jonas Sterner
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
Нюрнберг
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
29
Финн Ельч
ЦП
8
Тайлан Думан
ЦП
25
Carl Klaus
ЦФ
13
Эрик Векессер
ЦФ
9
Феликс Локемпер
ЦФ
33
Christoph Daferner
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
4-2-5
4
Роте
3
8
Беккер
10
Шульц
21
Ремберг
16
Сандер
1
Вайнер
7
Арп
90
Холтби
3
Коменда
11
Фридйонссон
2-1-3-1-3
26
Матениа
38
Хорн
29
Хандверкер
6
Флик
42
Узун
17
Кастроп
44
14
Голлер
22
Валентини
15
Гюрлеен
37
Шлаймер
11
Фридйонссон
11
Пихлер
11
Пихлер
11
Фридйонссон
7
Арп
7
Скрыбски
7
Скрыбски
7
Арп
10
Шульц
7
7
10
Шульц
21
Ремберг
27
Порат
27
Порат
21
Ремберг
3
32
32
3
42
Узун
17
Дели
17
Дели
42
Узун
44
13
Векессер
13
Векессер
44
37
Шлаймер
9
Локемпер
9
Локемпер
37
Шлаймер
Остались в запасе
Хольштайн
Нюрнберг
31
Marcel Engelhardt
ВР
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
5
Марко Ивежич
ЦП
18
Шуто Мачино
ЦФ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
29
Финн Ельч
ЦП
8
Тайлан Думан
ЦП
25
Carl Klaus
ЦФ
33
Christoph Daferner
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Остались в запасе
31
Marcel Engelhardt
ВР
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
5
Марко Ивежич
ЦП
18
Шуто Мачино
ЦФ
Остались в запасе
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
29
Финн Ельч
ЦП
8
Тайлан Думан
ЦП
25
Carl Klaus
ЦФ
33
Christoph Daferner
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Статистика матча Хольштайн - Нюрнберг
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
3 : 0
25.10.2026
Динамо Дрезден
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Нюрнберг
- : -
05.12.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
3 : 1
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Франк Вилленборг
(Оснабрюк)
Стадион:
Holstein-Stadion, Kiel
Новости команд
Все
Хольштайн
Нюрнберг
Клуб-дебютант из Англии повторил достижение команды из СССР, установленное 54 года назад
Вчера, 13:15
2
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Кубок Германии: шансы «Хольштайна» и «Хоффенхайма» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
«Хольштайн» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026
4 февраля
Кубок Германии: шансы «Хольштайна» и «Хоффенхайма» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
«Хольштайн» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026
4 февраля
«Хольштайн» – «Штутгарт»: прогноз и ставки на матч 4 февраля 2026 с коэффициентом 1.7
3 февраля
«Гамбург» – «Хольштайн Киль»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.88
2025.12.02 10:34
«Боруссия Д» – «Хольштайн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025
2025.05.17 15:20
Клуб-дебютант из Англии повторил достижение команды из СССР, установленное 54 года назад
Вчера, 13:15
2
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+