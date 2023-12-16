Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Нюрнберг - Гамбург
Нюрнберг - Гамбург: обзор матча 16 декабря 2023
Нюрнберг
16.12.2023, суббота, 15:00
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Гамбург
80'
Р. Глатцель
90+7'
Ж. Домпе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нюрнберг - Гамбург
90'
+8
Желтая карточка
Ж. Домпе
90'
+7
ГОЛ! 0:2!
Ж. Домпе
Пас отдал
Л. Бенеш
90'
+6
Желтая карточка
Л. Бенеш
90'
+3
Замена
Г. Рамуш
️️️️
С. Шонлау
Замена
Э. Валентини
️️️️
Я. Гьямера
86'
Замена
Т. Думан
️️️️
Л. Шлаймер
85'
85'
Замена
А. Немет
️️️️
Р. Глатцель
84'
Замена
Л. Пореба
️️️️
И. Ферай
Замена
Э. Векессер
️️️️
Н. Браун
81'
80'
ГОЛ! 0:1!
Р. Глатцель
Пас отдал
Б. Джатта
Замена
Ф. Локемпер
️️️️
Д. Хаяси
71'
64'
Желтая карточка
У. Микельбренси
61'
Замена
Ж. Домпе
️️️️
Л. Озтюнали
Желтая карточка
Н. Браун
45'
+2
44'
Желтая карточка
Б. Джатта
42'
Желтая карточка
Й. Мефферт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
38
Яннес Хорн
ЛЗ
29
Тим Хандверкер
ЛЗ
19
Флориан Хюбнер
(К)
ЦЗ
11
Натаниэль Браун
ЦЗ
30
Ян Гьямера
ПЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
44
Kanji Okunuki
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
25
Carl Klaus
ЦФ
37
Лукас Шлаймер
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
5
Стефан Амбросиус
ЦЗ
4
Себастьян Шонлау
(К)
ЦЗ
25
Николас Оливейра Кисиловски
ПЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
28
Йонас Мефферт
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Роберт Глатцель
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
Нюрнберг
13
Эрик Векессер
ЛЗ
15
Ахмет Гюрлеен
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
22
Энрико Валентини
ПЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
6
Флориан Флик
ОП
8
Тайлан Думан
ЦП
9
Феликс Локемпер
ЦФ
1
Jan Reichert
ЦФ
Гамбург
31
Матео Рааб
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
5
Элайджа Кран
ОП
8
Лукаш Пореба
ОП
39
Omar Megeed
ЦП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
90
Андраш Немет
ЦФ
3-2-2-1-3
38
Хорн
19
Хюбнер
11
Браун
29
Хандверкер
30
Гьямера
30
Гайс
44
14
Голлер
37
Шлаймер
25
91
Хаяси
4-4-2
1
Фернандес
25
Микельбренси
5
Амбросиус
4
Шонлау
25
Оливейра Кисиловски
21
Озтюнали
28
Мефферт
8
Бенеш
10
Ферай
18
Джатта
19
Глатцель
11
Браун
13
Векессер
13
Векессер
11
Браун
30
Гьямера
22
Валентини
22
Валентини
30
Гьямера
37
Шлаймер
8
Думан
8
Думан
37
Шлаймер
91
Хаяси
9
Локемпер
9
Локемпер
91
Хаяси
4
Шонлау
5
Рамуш
5
Рамуш
4
Шонлау
10
Ферай
8
Пореба
8
Пореба
10
Ферай
21
Озтюнали
91
Домпе
91
Домпе
21
Озтюнали
19
Глатцель
90
Немет
90
Немет
19
Глатцель
Остались в запасе
Нюрнберг
Гамбург
15
Ахмет Гюрлеен
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
6
Флориан Флик
ОП
1
Jan Reichert
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
31
Матео Рааб
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
5
Элайджа Кран
ОП
39
Omar Megeed
ЦП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
Главный тренер
Тим Вальтер
Остались в запасе
15
Ахмет Гюрлеен
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
6
Флориан Флик
ОП
1
Jan Reichert
ЦФ
Остались в запасе
31
Матео Рааб
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
5
Элайджа Кран
ОП
39
Omar Megeed
ЦП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Главный тренер
Тим Вальтер
Статистика матча Нюрнберг - Гамбург
1
5
Всего ударов по воротам
8
6
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
3
2
Нарушения
3
11
Офсайды
2
0
Количество передач
170
271
Сейвы
1
1
Точность передач %
87
88
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Нюрнберг
- : -
05.12.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
3 : 1
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Райхель
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
Новости команд
Все
Нюрнберг
Гамбург
Клуб-дебютант из Англии повторил достижение команды из СССР, установленное 54 года назад
Вчера, 13:15
2
Бундеслига: шансы «Гамбурга» и «Баварии» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:16
«Вердер» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Гамбурга» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Клуб-дебютант из Англии повторил достижение команды из СССР, установленное 54 года назад
Вчера, 13:15
2
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Бундеслига: шансы «Гамбурга» и «Баварии» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:16
«Вердер» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Гамбурга» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+