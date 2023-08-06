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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Нюрнберг - Ганновер-96
Нюрнберг - Ганновер-96: обзор матча 06 августа 2023
Нюрнберг
06.08.2023, воскресенье, 14:30
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Ганновер-96
8'
С. Тойхерт (П)
23'
С. Тойхерт (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нюрнберг - Ганновер-96
85'
Замена
J. BÃ¶rner
️️️️
Я. Дем
85'
Замена
С. Эрнст
️️️️
Л. Шауб
Желтая карточка
Й. Кастроп
83'
Желтая карточка
А. Гюрлеен
83'
81'
Желтая карточка
Я. Дем
73'
Замена
E. Brooklyn
️️️️
Д. Кен
73'
Замена
A. Foti
️️️️
С. Тойхерт
Желтая карточка
Ж. Унгбо
72'
58'
Замена
Х. Нильсен
️️️️
Н. Тресольди
Желтая карточка
Д. Хаяси
55'
Замена
Ф. Локемпер
️️️️
K. Okunuki
46'
Замена
Д. Хаяси
️️️️
C. Daferner
46'
Замена
A. Loune
️️️️
Й. Гайс
46'
Замена
Я. Гьямера
️️️️
Э. Валентини
46'
Желтая карточка
Э. Валентини
41'
Желтая карточка
C. Daferner
27'
23'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Тойхерт
17'
Желтая карточка
Ф. Нойман
8'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Тойхерт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
11
Натаниэль Браун
ЦЗ
4
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
44
Kanji Okunuki
ЦП
17
Йенс Кастроп
ЦП
42
Джан Узун
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ПВ
22
Энрико Валентини
ЦФ
33
Christoph Daferner
ЦФ
30
Йоханнес Гайс
ЦФ
15
Ахмет Гюрлеен
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
5
Фил Нойман
ЦЗ
23
Янник Дем
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
21
Луис Шауб
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
7
Николо Тресольди
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Нюрнберг
29
Тим Хандверкер
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
30
Ян Гьямера
ПЗ
8
Тайлан Думан
ЦП
30
Ali Loune
ЦП
9
Феликс Локемпер
ЦФ
37
Лукас Шлаймер
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
25
Carl Klaus
ЦФ
Ганновер-96
30
Лео Вайнкауф
ВР
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
17
Макс Безушков
ЦП
15
Себастьян Эрнст
ЦП
26
Antonio Foti
ЦП
8
Enzo Leopold
ЦП
14
Monju Momuluh
ЦП
14
Ezeh Brooklyn
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
2-3-1-4
26
Матениа
11
Браун
4
Лоуренс
44
17
Кастроп
42
Узун
15
Унгбо
22
Валентини
15
Гюрлеен
30
Гайс
33
3-3-2-2
20
Цилер
17
Кен
26
Арри-Мби
5
Нойман
23
Дем
6
Кунце
23
Хальстенберг
21
Шауб
13
Кристиансен
7
Тресольди
36
Тойхерт
22
Валентини
30
Гьямера
30
Гьямера
22
Валентини
30
Гайс
30
30
30
Гайс
44
9
Локемпер
9
Локемпер
44
33
91
Хаяси
91
Хаяси
33
23
Дем
31
31
23
Дем
21
Шауб
15
Эрнст
15
Эрнст
21
Шауб
36
Тойхерт
26
26
36
Тойхерт
17
Кен
14
14
17
Кен
7
Тресольди
7
Нильсен
7
Нильсен
7
Тресольди
Остались в запасе
Нюрнберг
Ганновер-96
29
Тим Хандверкер
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
8
Тайлан Думан
ЦП
37
Лукас Шлаймер
ЦФ
25
Carl Klaus
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
30
Лео Вайнкауф
ВР
17
Макс Безушков
ЦП
8
Enzo Leopold
ЦП
14
Monju Momuluh
ЦП
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
29
Тим Хандверкер
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
8
Тайлан Думан
ЦП
37
Лукас Шлаймер
ЦФ
25
Carl Klaus
ЦФ
Остались в запасе
30
Лео Вайнкауф
ВР
17
Макс Безушков
ЦП
8
Enzo Leopold
ЦП
14
Monju Momuluh
ЦП
Главный тренер
Борис Шоммерс
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Нюрнберг - Ганновер-96
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Нюрнберг
- : -
05.12.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
3 : 1
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
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