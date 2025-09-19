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Джером Боатенг
Новости
Джером Боатенг - новости
Завершил карьеру
3 сентября 1988 (38), Берлин
#17 | Защитник
192 см | 90 кг
Германия | Гана
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Публикации
Чемпион мира-2014 объявил о завершении карьеры: «Время пришло»
2025.09.19 22:15
2
Суд вынес приговор Джерому Боатенгу, обвинявшемуся в причинении телесных повреждений девушке
2024.07.19 20:47
Фото
Джером Боатенг нашел новый клуб
2024.05.31 15:38
«Салернитана» с Боатенгом вылетела в Серию В
2024.04.27 09:29
Фото
Чемпион мира Боатенг перешел в последнюю команду Серии А
2024.02.02 14:57
3
«Салернитана» договаривается с экс-защитником «Баварии» и «Манчестер Сити»
2024.01.29 18:54
10 худших трансферов в истории «Манчестер Сити»
2023.11.04 10:48
1
Чемпион мира-2014 на днях мог оказаться в РПЛ
2023.10.12 00:05
9
«Бавария» отказалась от возвращения Боатенга: известна причина
2023.10.06 14:26
1
Тухель прояснил ситуацию с возможным возвращением Боатенга в «Баварию»
2023.10.02 20:25
Фото
35-летний Боатенг тренируется с «Баварией» – вскоре объявят о подписании контракта
2023.10.01 13:15
«Бавария» близка к возвращению 35-летнего чемпиона мира-2014
2023.10.01 08:32
2
«Лион» объявил об уходе чемпиона мира 2014 года
2023.06.10 09:25
1
Джером Боатенг бил бывшую девушку, которая впоследствии покончила с собой
2022.10.22 13:55
1
Мане будет играть в «Баварии» под номером ван Боммела, Боатенга
2022.06.27 00:46
Bild: Джерома Боатенга признали виновным в домашнем насилии. Он заплатит 1,8 миллиона штрафа
2021.09.10 00:16
Фото
«Лион» подписал контракт с экс-защитником «Баварии» Боатенгом
2021.09.01 16:14
1
Daily Star: Джером Боатенг хочет играть за «Манчестер Юнайтед»
2021.08.01 00:49
1
«Бавария» интересуется Рамосом. Клуб ищет замену Алабе и Боатенгу
2021.06.28 17:19
2
Джером Боатенг может стать одноклубником Головина в «Монако»
2021.06.01 00:32
Видео
Боатенг не сдержал слез в последнем матче за «Баварию»
2021.05.22 19:45
3
Фото
«Бавария» попрощалась с Алабой, Мартинесом и Боатенгом
2021.05.18 17:32
2
«Барселона» хочет подписать Боатенга
2021.04.09 20:38
3
В «Баварии» подтвердили, что Боатенг летом покинет клуб
2021.04.08 08:51
4
«Бавария» решила не продлевать контракт с Боатенгом
2021.04.06 00:32
2
Боатенг не сыграет в финале клубного ЧМ. Он покинул расположение клуба из-за смерти бывшей девушки
2021.02.10 18:57
«Челси» может подписать защитника «Баварии» Боатенга
2021.02.06 10:26
Нойер: «Боатенг, Мюллер и Хуммельс могли бы помочь, но Леву виднее»
2020.11.18 18:24
5
Озил – Германии: «Пора вернуть Джерома Боатенга»
2020.11.18 10:23
4
«Бавария» не хочет продлевать контракт с Боатенгом. Им интересуются клубы АПЛ
2020.11.12 13:51
3
1
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