Боатенг не сдержал слез в последнем матче за «Баварию»

Защитник Джером Боатенг провел последний матч за «Баварию». Он не сдержал слез, когда его заменили на 61-й минуте встречи последнего тура Бундеслиги против «Аугсбурга» (5:2).
Баварцы уже сообщили, что и Боатенг, равно как и заменивший его Хави Мартинес, покинет клуб по окончании сезона.
- Боатенг выступал в Мюнхене с 2011 года.
- Мартинес пополнил клуб годом позже.
- В этом сезоне «Бавария» 9-й раз подряд выиграла Бундеслигу.
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Источник: твиттер ESPN FC