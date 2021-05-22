Боатенг не сдержал слез в последнем матче за «Баварию»

Защитник Джером Боатенг провел последний матч за «Баварию». Он не сдержал слез, когда его заменили на 61-й минуте встречи последнего тура Бундеслиги против «Аугсбурга» (5:2).

Баварцы уже сообщили, что и Боатенг, равно как и заменивший его Хави Мартинес, покинет клуб по окончании сезона.

Боатенг выступал в Мюнхене с 2011 года.

Мартинес пополнил клуб годом позже.

В этом сезоне «Бавария» 9-й раз подряд выиграла Бундеслигу.