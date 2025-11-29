Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Иран
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
РПЛ 2026/2027
Команды
Оренбург
Данила Хотулев
Новости
€ 900 тыс
Данила Хотулев - новости
Оренбург
1 октября 2002 (23), Оренбург
#4 | Защитник
187 см
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Видео
Экс-зенитовец забил смешной автогол в матче ЦСКА – «Оренбург»
2025.11.29 18:11
5
«Оренбург» продлил контракты с пятью футболистами
2025.07.09 15:59
4
Хотулев: «На мне был 100-процентный пенальти в ворота «Зенита»
2024.04.21 22:45
5
Хотулев: «Оренбург» наиграл на ничью с «Зенитом»
2024.04.21 19:20
1
Стало известно, сколько «Оренбург» заплатил «Зениту» за Хотулева
2023.01.09 15:47
Фото
«Зенит» продал своего воспитанника в «Оренбург»
2023.01.09 15:29
2
Хотулев: «Оренбург» выкупил меня у «Зенита»
2023.01.09 11:11
В «Оренбурге» сообщили о выкупе футболиста «Зенита»
2023.01.04 19:39
1
В «Оренбурге» сообщили о планах выкупить игроков «Зенита» и «Спартака»
2022.12.26 21:48
1
«Оренбург» выкупит у «Зенита» Хотулева
2022.12.24 20:45
Чернов, Умяров, Соболев выйдут у «Спартака» на матч с «Оренбургом»; Полуяхтов, Хотулев, Сычевой – в основе гостей
2022.07.31 16:34
6
Три игрока «Зенита» останутся в «Оренбурге» на следующий сезон
2022.06.04 16:51
6
Фото
«Зенит» объявил о переходе Хотулева и Васильева в «Оренбург»
2022.02.10 22:46
8
«Оренбург» арендует у «Зенита» Хотулева и Васильева
2022.02.10 09:43
«Оренбург»: «Практически договорились с «Зенитом» по Хотулеву»
2022.02.08 18:44
7
«Оренбург» арендует у «Зенита» Хотулева
2022.02.08 14:25
2
Дзюба, Сергеев и Юри Алберто – в заявке «Зенита» на Лигу Европы
2022.02.02 21:05
17
«Оренбург» хочет арендовать защитника «Зенита» Хотулева
2021.11.23 18:19
5
Фото
«Зенит» заключил новые контракты с 18-летними Одоевским и Хотулевым
2021.04.26 20:45
2
Главные новости
Глушенков оценил, стал ли «Спартак» сильнее за год
14:06
Жиру анонсировал завершение карьеры
13:53
Фанатам «Спартака» запретили посещение матчей за пронос гранаты на стадион
13:35
Глушенков сказал, как Россия сыграла бы на ЧМ-2026
13:26
Видео
Соболев ответил юному болельщику на кричалку про «Спартак»
13:08
Появились новые данные о концерте Канье Уэста на стадионе «Зенита»
12:48
2
Глушенков – о матчах еврокубков: «Что там смотреть? Как просто катают мяч? Лучше посмотрю сериал»
12:36
5
Смолову грозит штраф от Роскомнадзора
12:06
2
Фото
РПЛ назвала кандидатов на звание лучшего тренера месяца
11:52
2
Глушенков определил лучшего игрока РПЛ: «Сильнее, чем Кордоба»
11:38
9
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+