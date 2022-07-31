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    Чернов, Умяров, Соболев выйдут у «Спартака» на матч с «Оренбургом»; Полуяхтов, Хотулев, Сычевой – в основе гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч третьего тура РПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом».

    «Спартак»: Селихов, Хлусевич, Литвинов, Чернов, Рыбус, Зобнин, Умяров, Мартинс, Мозес, Соболев, Промес.

    Запасные: Максименко, Волков, Рассказов, Классен, Кофрие, Маслов, Денисов, Пруцев, Игнатов, Зиньковский, Николсон.

    «Оренбург»: Гошев, Малых, Сиваков, Полуяхтов, Хотулев, Эктов, Капленко, Башич, Марин Вильчес, Воробьев, Сычевой.

    Запасные: Кеняйкин, Павловец, Гойкович, Печенин, Аюпов, Титков, Оганесян, Ковалев, Вера, Гурциев, Мансилья, Акоста.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на «Открытие Арене», который начнется в 17:30 по Москве.

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    Источник: РПЛ

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8993

      R_a_i_n 26 минут назад

      Смотришь на скамейку... мрак...

      0
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      Рейтинг: +5031

      ySS 31 минуту назад

      Оборона просто пи..ц...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8993

      R_a_i_n > ySS 26 минут назад

      солянка та еще)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4756

      алдан2014 44 минуты назад

      Боже храни Спартак!

      2
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      Рейтинг: +3589

      Иван Петров 1986 50 минут назад

      Ну ладно удачи Спартаку !

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