Чернов, Умяров, Соболев выйдут у «Спартака» на матч с «Оренбургом»; Полуяхтов, Хотулев, Сычевой – в основе гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч третьего тура РПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом».

«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Литвинов, Чернов, Рыбус, Зобнин, Умяров, Мартинс, Мозес, Соболев, Промес.

Запасные: Максименко, Волков, Рассказов, Классен, Кофрие, Маслов, Денисов, Пруцев, Игнатов, Зиньковский, Николсон.

«Оренбург»: Гошев, Малых, Сиваков, Полуяхтов, Хотулев, Эктов, Капленко, Башич, Марин Вильчес, Воробьев, Сычевой.

Запасные: Кеняйкин, Павловец, Гойкович, Печенин, Аюпов, Титков, Оганесян, Ковалев, Вера, Гурциев, Мансилья, Акоста.