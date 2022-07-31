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  • Чернов, Умяров, Соболев выйдут у «Спартака» на матч с «Оренбургом»; Полуяхтов, Хотулев, Сычевой – в основе гостей

Чернов, Умяров, Соболев выйдут у «Спартака» на матч с «Оренбургом»; Полуяхтов, Хотулев, Сычевой – в основе гостей

31 июля 2022, 16:34
6

Стали известны стартовые составы команд на матч третьего тура РПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом».

«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Литвинов, Чернов, Рыбус, Зобнин, Умяров, Мартинс, Мозес, Соболев, Промес.

Запасные: Максименко, Волков, Рассказов, Классен, Кофрие, Маслов, Денисов, Пруцев, Игнатов, Зиньковский, Николсон.

«Оренбург»: Гошев, Малых, Сиваков, Полуяхтов, Хотулев, Эктов, Капленко, Башич, Марин Вильчес, Воробьев, Сычевой.

Запасные: Кеняйкин, Павловец, Гойкович, Печенин, Аюпов, Титков, Оганесян, Ковалев, Вера, Гурциев, Мансилья, Акоста.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на «Открытие Арене», который начнется в 17:30 по Москве.

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург Полуяхтов Владимир Чернов Никита Соболев Александр Умяров Наиль Писарский Владимир Хотулев Данила
Комментарии (6)
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Иван Петров 1986
1659274785
Ну ладно удачи Спартаку !
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алдан2014
1659275133
Боже храни Спартак!
Ответить
ySS
1659275892
Оборона просто пи..ц...
Ответить
R_a_i_n
1659276195
Смотришь на скамейку... мрак...
Ответить
Тазит
1659278632
Спартак засудили...
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