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    «Оренбург» арендует у «Зенита» Хотулева

    Защитник «Зенита» Данила Хотулев будет арендован «Оренбургом». О трансфере вскоре объявят официально.

    Срок аренды составит 1,5 года. «Зенит» сможет вернуть 19-летнего Хотулева обратно в любое трансферное окно.

    • Его контракт с клубом действует до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 350 тысяч евро.
    • «Оренбург» – лидер ФНЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1720

      Lenin26 19 минут назад

      Слушай,а Антон то был прав!

      0
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      Рейтинг: +57964

      portero 49 минут назад

      Ну и правильно надо играть , а не лавку протирать....

      2
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