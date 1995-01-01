«Оренбург» арендует у «Зенита» Хотулева

Слушай,а Антон то был прав!
Защитник «Зенита» Данила Хотулев будет арендован «Оренбургом». О трансфере вскоре объявят официально.
Срок аренды составит 1,5 года. «Зенит» сможет вернуть 19-летнего Хотулева обратно в любое трансферное окно.
- Его контракт с клубом действует до 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 350 тысяч евро.
- «Оренбург» – лидер ФНЛ.
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