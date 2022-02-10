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    «Зенит» объявил о переходе Хотулева и Васильева в «Оренбург»

    Два футболиста «Зенита» до конца следующего сезона будут выступать за «Оренбург».

    Лидер ФНЛ арендовал на полтора года защитника Данилу Хотулева и хавбека Дмитрия Васильева.

    Петербуржцы оставили за собой право досрочно вернуть игроков.

    • Хотулев провел 5 матчей за основу «Зенита», Васильев – ни одного.
    • Рыночная стоимость Данилы – 350 тысяч евро, Дмитрия – 50 тысяч.

    «Нижний Новгород» арендовал у «Зенита» опорника Кравцова

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 22:46
    Комментарии4
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      Рейтинг: +276

      кaстрюлька 32 минуты назад

      Чесоточные подготавливают почву для очередных позорных 6-и очков

      0
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      Рейтинг: +13683

      ilichkadr 45 минут назад

      Главное, что не в условный Текстильщик отправили. Помогут Оренбургу занять 1-е место, за одно и игровую практику подтянут.

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      Рейтинг: +13736

      Cleaner 52 минуты назад

      В фарм-клуб сослали!..)

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      Рейтинг: +15485

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Подгон фарм клубу !!! )

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