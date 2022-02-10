«Зенит» объявил о переходе Хотулева и Васильева в «Оренбург»

Чесоточные подготавливают почву для очередных позорных 6-и очков
Два футболиста «Зенита» до конца следующего сезона будут выступать за «Оренбург».
Лидер ФНЛ арендовал на полтора года защитника Данилу Хотулева и хавбека Дмитрия Васильева.
Петербуржцы оставили за собой право досрочно вернуть игроков.
- Хотулев провел 5 матчей за основу «Зенита», Васильев – ни одного.
- Рыночная стоимость Данилы – 350 тысяч евро, Дмитрия – 50 тысяч.
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