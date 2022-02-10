«Зенит» объявил о переходе Хотулева и Васильева в «Оренбург»

Два футболиста «Зенита» до конца следующего сезона будут выступать за «Оренбург».

Лидер ФНЛ арендовал на полтора года защитника Данилу Хотулева и хавбека Дмитрия Васильева.

Петербуржцы оставили за собой право досрочно вернуть игроков.

Хотулев провел 5 матчей за основу «Зенита», Васильев – ни одного.

Рыночная стоимость Данилы – 350 тысяч евро, Дмитрия – 50 тысяч.

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