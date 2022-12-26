В «Оренбурге» сообщили о планах выкупить игроков «Зенита» и «Спартака»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, что клуб выкупит двух футболистов.
– Мы выкупаем у «Зенита» Хотулева. Либо до Нового года, либо до 10 января сделка состоится.
В конце сезона у нас будет право выкупа Оганесяна у «Спартака». Будем его выкупать.
– Летом, а не сейчас?
– Да. Сейчас то, что мы хотели, уже реализовали – взяли центрального защитника. Больше пока ничего не планируем.
– По сути ваша зимняя трансферная кампания как на вход, так и на выход уже завершилась?
– По сути да.
- 20-летний Данила Хотулев – центральный защитник. Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.
- 21-летний Степан Оганесян – правый вингер. Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.
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Источник: «РБ Спорт»