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  • В «Оренбурге» сообщили о планах выкупить игроков «Зенита» и «Спартака»

В «Оренбурге» сообщили о планах выкупить игроков «Зенита» и «Спартака»

26 декабря 2022, 21:48
1

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, что клуб выкупит двух футболистов.

– Мы выкупаем у «Зенита» Хотулева. Либо до Нового года, либо до 10 января сделка состоится.

В конце сезона у нас будет право выкупа Оганесяна у «Спартака». Будем его выкупать.

– Летом, а не сейчас?

– Да. Сейчас то, что мы хотели, уже реализовали – взяли центрального защитника. Больше пока ничего не планируем.

– По сути ваша зимняя трансферная кампания как на вход, так и на выход уже завершилась?

– По сути да.

  • 20-летний Данила Хотулев – центральный защитник. Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.
  • 21-летний Степан Оганесян – правый вингер. Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак Зенит Оганесян Степан Хотулев Данила
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zigbert
1672127981
Все по минималке, исходя из собственных возможностей.
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