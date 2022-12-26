В «Оренбурге» сообщили о планах выкупить игроков «Зенита» и «Спартака»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, что клуб выкупит двух футболистов.

– Мы выкупаем у «Зенита» Хотулева. Либо до Нового года, либо до 10 января сделка состоится.

В конце сезона у нас будет право выкупа Оганесяна у «Спартака». Будем его выкупать.

– Летом, а не сейчас?

– Да. Сейчас то, что мы хотели, уже реализовали – взяли центрального защитника. Больше пока ничего не планируем.

– По сути ваша зимняя трансферная кампания как на вход, так и на выход уже завершилась?

– По сути да.

20-летний Данила Хотулев – центральный защитник. Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.

21-летний Степан Оганесян – правый вингер. Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.

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