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    В «Оренбурге» сообщили о планах выкупить игроков «Зенита» и «Спартака»

    Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, что клуб выкупит двух футболистов.

    – Мы выкупаем у «Зенита» Хотулева. Либо до Нового года, либо до 10 января сделка состоится.

    В конце сезона у нас будет право выкупа Оганесяна у «Спартака». Будем его выкупать.

    – Летом, а не сейчас?

    – Да. Сейчас то, что мы хотели, уже реализовали – взяли центрального защитника. Больше пока ничего не планируем.

    – По сути ваша зимняя трансферная кампания как на вход, так и на выход уже завершилась?

    – По сути да.

    • 20-летний Данила Хотулев – центральный защитник. Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.
    • 21-летний Степан Оганесян – правый вингер. Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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