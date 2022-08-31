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    Данила Хотулев - статистика

    #94 | Защитник
    Имя Данила
    Фамилия Хотулев
    Команда Оренбург
    Состав Основной
    Родной город Оренбург
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 октября 2002 (20 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Ахмат 3:1 Оренбург Россия. Премьер-лига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оренбург 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.10.2022 1' -90' Оренбург (Оренбург) 4:2 Ахмат (Грозный)
    28.09.2022 1' -46' Оренбург (Оренбург) 2:2
    (4:3)п    		 Динамо (Москва)
    31.08.2022 Был в запасе Ахмат (Грозный) 3:1 Оренбург (Оренбург)
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