Данила Хотулев - статистика
#94 | Защитник
|Имя
|Данила
|Фамилия
|Хотулев
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Оренбург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 октября 2002 (20 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Данила
|Фамилия
|Хотулев
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Оренбург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 октября 2002 (20 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2022
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|4:2
|Ахмат (Грозный)
|28.09.2022
|1' -46'
|Оренбург (Оренбург)
|2:2
(4:3)п
|Динамо (Москва)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Ахмат (Грозный)
|3:1
|Оренбург (Оренбург)