|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Львов
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2021
|78' -90'
|Львов (Львов)
|1:1
|Ворскла (Полтава)
|03.12.2021
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|6:1
|Львов (Львов)
|26.11.2021
|60' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:1
|Львов (Львов)
|20.11.2021
|73' -90'
|Львов (Львов)
|2:1
|Заря (Луганск)
|07.11.2021
|Был в запасе
|Львов (Львов)
|0:2
|Десна (Чернигов)
|31.10.2021
|69' -90'
|Колос (Ковалевка)
|0:1
|Львов (Львов)
|23.10.2021
|67' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Львов (Львов)
|16.10.2021
|Был в запасе
|Львов (Львов)
|1:4
|Динамо (Киев)
|02.10.2021
|Был в запасе
|Львов (Львов)
|0:1
|Днепр-1 (Днепр)
|26.09.2021
|78' -90'
|Минай (Минай)
|1:2
|Львов (Львов)
|19.09.2021
|46' -90'
|Львов (Львов)
|0:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|13.09.2021
|Был в запасе
|Верес (Ривне)
|1:0
|Львов (Львов)
|29.08.2021
|59' -89'
|Рух (Львов)
|1:0
|Львов (Львов)
|23.08.2021
|Был в запасе
|Львов (Львов)
|1:2
|Ингулец (Петрово)
|15.08.2021
|Был в запасе
|Львов (Львов)
|1:1
|Александрия (Александрия)
|08.08.2021
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|4:1
|Львов (Львов)
|30.07.2021
|Был в запасе
|Львов (Львов)
|0:3
|Шахтер (Донецк)
|23.07.2021
|85' -90'
|Львов (Львов)
|1:1
|Мариуполь (Мариуполь)