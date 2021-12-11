Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Украина. Премьер-лига, 1 тур