Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Dmytro Semeniv - статистика

Завершил карьеру
#8 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Львов
9
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Львов
1 : 1
11.12.2021
Ворскла
78' - 90'
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Шахтер
6 : 1
03.12.2021
Львов
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
60' - 90'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Львов
2 : 1
20.11.2021
Заря
73' - 90'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
0 : 1
31.10.2021
Львов
69' - 90'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Черноморец
1 : 1
23.10.2021
Львов
67' - 90'
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Львов
1 : 4
16.10.2021
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Львов
0 : 1
02.10.2021
Днепр-1
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Львов
0 : 0
19.09.2021
Харьков
46' - 90'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Верес
1 : 0
13.09.2021
Львов
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Рух
1 : 0
29.08.2021
Львов
59' - 90'
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Львов
1 : 2
23.08.2021
Ингулец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Львов
1 : 1
15.08.2021
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Ворскла
4 : 1
08.08.2021
Львов
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Львов
0 : 3
30.07.2021
Шахтер
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Львов
1 : 1
23.07.2021
Мариуполь
85' - 90'
Главные новости
ВидеоСоболев ответил юному болельщику на кричалку про «Спартак»
13:08
Появились новые данные о концерте Канье Уэста на стадионе «Зенита»
12:48
2
Глушенков – о матчах еврокубков: «Что там смотреть? Как просто катают мяч? Лучше посмотрю сериал»
12:36
4
Смолову грозит штраф от Роскомнадзора
12:06
2
ФотоРПЛ назвала кандидатов на звание лучшего тренера месяца
11:52
2
Глушенков определил лучшего игрока РПЛ: «Сильнее, чем Кордоба»
11:38
9
Тюкавин оценил возможность трансфера в Европу
11:24
1
Тюкавин прокомментировал сорвавшийся трансфер в «Зенит»
10:27
2
ФотоНа повязке капитана сборной России нарисовали эчпочмак и барса
10:15
Экс-игрок «Зенита» – о сборной России: «Второразрядные соперники не вызывают никакого интереса»
09:58
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+