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    Dmytro Semeniv - статистика

    #98 | Нападающий
    Имя Dmytro Semeniv
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Львов 9 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2021 78' -90' Львов (Львов) 1:1 Ворскла (Полтава)
    03.12.2021 Был в запасе Шахтер (Донецк) 6:1 Львов (Львов)
    26.11.2021 60' -90' Мариуполь (Мариуполь) 0:1 Львов (Львов)
    20.11.2021 73' -90' Львов (Львов) 2:1 Заря (Луганск)
    07.11.2021 Был в запасе Львов (Львов) 0:2 Десна (Чернигов)
    31.10.2021 69' -90' Колос (Ковалевка) 0:1 Львов (Львов)
    23.10.2021 67' -90' Черноморец (Одесса) 1:1 Львов (Львов)
    16.10.2021 Был в запасе Львов (Львов) 1:4 Динамо (Киев)
    02.10.2021 Был в запасе Львов (Львов) 0:1 Днепр-1 (Днепр)
    26.09.2021 78' -90' Минай (Минай) 1:2 Львов (Львов)
    19.09.2021 46' -90' Львов (Львов) 0:0 Металлист 1925 (Харьков)
    13.09.2021 Был в запасе Верес (Ривне) 1:0 Львов (Львов)
    29.08.2021 59' -89' Рух (Львов) 1:0 Львов (Львов)
    23.08.2021 Был в запасе Львов (Львов) 1:2 Ингулец (Петрово)
    15.08.2021 Был в запасе Львов (Львов) 1:1 Александрия (Александрия)
    08.08.2021 Был в запасе Ворскла (Полтава) 4:1 Львов (Львов)
    30.07.2021 Был в запасе Львов (Львов) 0:3 Шахтер (Донецк)
    23.07.2021 85' -90' Львов (Львов) 1:1 Мариуполь (Мариуполь)
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