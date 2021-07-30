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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Львов - Шахтер
Львов - Шахтер: обзор матча 30 июля 2021
Львов
30.07.2021, пятница, 19:00
Украина. Премьер-лига, 2 тур
0 : 3
Завершен
Шахтер
73'
Л. Траоре
85'
Дентиньо
90+5'
Педриньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Львов - Шахтер
90'
+5
ГОЛ! 0:3!
Педриньо
85'
ГОЛ! 0:2!
Дентиньо
Пас отдал
Исмаили
Замена
V. Khamelyuk
️️️️
И. Брикнер
83'
Замена
А. Зозуля
️️️️
Чина
83'
Замена
Б. Крушинский
️️️️
А. Романчук
77'
73'
ГОЛ! 0:1!
Л. Траоре
Пас отдал
Марлос
73'
Замена
Майкон
️️️️
М. Антонио
72'
Замена
Педриньо
️️️️
А. Патрик
Желтая карточка
А. Бусько
70'
Замена
Р. Оливейра
️️️️
С. Политыло
68'
Замена
A.
️️️️
Н. Ныч
67'
Желтая карточка
Н. Ныч
66'
65'
Замена
Исмаили
️️️️
В. Корниенко
64'
Замена
Марлос
️️️️
Тете
54'
Желтая карточка
В. Корниенко
38'
Желтая карточка
Тете
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Львов
3
Энес Махмутович
ЦЗ
24
Андрей Бусько
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
89
Чина
ПВ
30
Ernest Antwi
ЦФ
12
Орест Костик
ЦФ
3
Александр Романчук
ЦФ
25
Иван Брикнер
ЦФ
8
Фран Сирьяк
ЦФ
45
Владимир Якимец
ЦФ
15
Назарий Ныч
ЦФ
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Маркос Антонио
ЦП
10
Алан Патрик
АП
11
Тете
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Львов
10
Alvaro
ЦФ
31
Александр Ильющенков
ЦФ
55
Борис Крушинский
ЦФ
99
Maroine Mihoubi
ЦФ
9
Алексей Зозуля
ЦФ
8
V. Khamelyuk
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
8
Майкон
ЦП
10
Педриньо
ЦП
10
Марлос
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
1-2-1-5
3
Махмутович
24
Бусько
89
Политыло
89
Чина
25
Брикнер
15
Ныч
45
Якимец
8
Сирьяк
3
Романчук
4-1-1-3-1
12
Трубин
17
Додо
6
Марлон
22
Матвиенко
9
Корниенко
27
Степаненко
8
Антонио
11
Тете
10
Патрик
10
Соломон
2
Траоре
15
Ныч
10
10
15
Ныч
3
Романчук
55
Крушинский
55
Крушинский
3
Романчук
89
Чина
9
Зозуля
9
Зозуля
89
Чина
25
Брикнер
8
8
25
Брикнер
89
Политыло
19
Оливейра
19
Оливейра
89
Политыло
9
Корниенко
31
Исмаили
31
Исмаили
9
Корниенко
8
Антонио
8
Майкон
8
Майкон
8
Антонио
10
Патрик
10
Педриньо
10
Педриньо
10
Патрик
11
Тете
10
Марлос
10
Марлос
11
Тете
Остались в запасе
Львов
Шахтер
31
Александр Ильющенков
ЦФ
99
Maroine Mihoubi
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
22
Ефим Конопля
ПЗ
31
Дентиньо
ЦФ
30
Андрей Пятов
ВР
44
Витао
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
31
Александр Ильющенков
ЦФ
99
Maroine Mihoubi
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
Остались в запасе
22
Ефим Конопля
ПЗ
31
Дентиньо
ЦФ
30
Андрей Пятов
ВР
44
Витао
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Львов - Шахтер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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