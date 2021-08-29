Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - Львов
Рух - Львов: обзор матча 29 августа 2021
Рух
29.08.2021, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Львов
67'
Р. Оливейра (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рух - Львов
Красная карточка
Я. Карабин
90'
+5
Замена
Р. Лях
️️️️
В. Федорчук
90'
+4
Замена
А. Сыч
️️️️
Ю. Климчук
90'
+4
Замена
А. Кухарук
️️️️
О. Притула
86'
Замена
Я. Карабин
️️️️
А. Борячук
86'
82'
Замена
Б. Крушинский
️️️️
А. Романчук
Желтая карточка
М. Белый
78'
69'
Замена
A.
️️️️
И. Брикнер
69'
Замена
А. Довгий
️️️️
Ф. Сирьяк
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Оливейра
67'
59'
Замена
Р. Оливейра
️️️️
Н. Ныч
59'
Замена
D. Semeniv
️️️️
М. Грисьо
Замена
Б. Бойчук
️️️️
О. Кузык
56'
48'
Желтая карточка
А. Романчук
27'
Желтая карточка
Э. Махмутович
Желтая карточка
А. Борячук
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
10
Остап Притула
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
29
Максим Белый
ЦФ
17
Орест Кузык
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
33
Марьян Мысык
ЦФ
9
Ярослав Мартынюк
ЦФ
70
Юрий Климчук
ЦФ
17
Роман Карасюк
ЦФ
2
Роман Гагун
ЦФ
Главный тренер
Иван Федик
Львов
3
Энес Махмутович
ЦЗ
24
Андрей Бусько
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
8
Фран Сирьяк
ЦФ
25
Иван Брикнер
ЦФ
3
Александр Романчук
ЦФ
31
Александр Ильющенков
ЦФ
45
Владимир Якимец
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
11
Максим Грисьо
ЦФ
15
Назарий Ныч
ЦФ
Рух
73
Ростислав Лях
ЦФ
30
Таллес
ЦФ
5
Алексей Сыч
ЦФ
88
Андрей Кухарук
ЦФ
15
D. Kondrakov
ЦФ
10
Богдан Бойчук
ЦФ
13
Александр Бандура
ЦФ
19
Ярослав Карабин
ЦФ
Львов
6
Алексей Довгий
ЦП
89
Чина
ПВ
12
Орест Костик
ЦФ
55
Борис Крушинский
ЦФ
9
Алексей Зозуля
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
9
Артур Ременяк
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
10
Alvaro
ЦФ
2-5
79
Панькив
10
Притула
5
Федорчук
9
Мартынюк
2
Гагун
17
Карасюк
70
Климчук
33
Мысык
1-2-5
3
Махмутович
24
Бусько
89
Политыло
31
Ильющенков
15
Ныч
11
Грисьо
30
45
Якимец
5
Федорчук
73
Лях
73
Лях
5
Федорчук
70
Климчук
5
Сыч
5
Сыч
70
Климчук
10
Притула
88
Кухарук
88
Кухарук
10
Притула
17
Кузык
10
Бойчук
10
Бойчук
17
Кузык
23
Борячук
19
Карабин
19
Карабин
23
Борячук
8
Сирьяк
6
Довгий
6
Довгий
8
Сирьяк
3
Романчук
55
Крушинский
55
Крушинский
3
Романчук
15
Ныч
19
Оливейра
19
Оливейра
15
Ныч
11
Грисьо
8
8
11
Грисьо
25
Брикнер
10
10
25
Брикнер
Остались в запасе
Рух
Львов
30
Таллес
ЦФ
15
D. Kondrakov
ЦФ
13
Александр Бандура
ЦФ
Главный тренер
Иван Федик
89
Чина
ПВ
12
Орест Костик
ЦФ
9
Алексей Зозуля
ЦФ
9
Артур Ременяк
ЦФ
Остались в запасе
30
Таллес
ЦФ
15
D. Kondrakov
ЦФ
13
Александр Бандура
ЦФ
Остались в запасе
89
Чина
ПВ
12
Орест Костик
ЦФ
9
Алексей Зозуля
ЦФ
9
Артур Ременяк
ЦФ
Главный тренер
Иван Федик
Статистика матча Рух - Львов
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
Скиф
Новости команд
Все
Рух
Львов
«Полесье» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Полесье» – «Рух»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 2.70
23 мая
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
16 мая
«Кудровка» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026
13 мая
«Полесье» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Полесье» – «Рух»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 2.70
23 мая
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
16 мая
«Кудровка» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026
13 мая
Мать запретила эстонскому футболисту играть в украинских клубах
2024.08.07 14:00
2
Экс-вратарь «Уфы» Сарнавский отразил в УПЛ семь пенальти из 11
2020.03.20 23:20
1
Федецкий: «Клуб из Москвы предлагал 2 млн евро. Думали, я раздвину ножки и рвану»
2019.04.09 11:48
54
УПЛ. «Динамо» не смогло обыграть «Зарю», в матче одно удаление
2018.09.16 22:24
1
УПЛ. «Заря» проиграла «Десне», «Мариуполь» и «Львов» сыграли вничью
2018.08.26 21:31
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+