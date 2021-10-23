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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Львов
Черноморец - Львов: обзор матча 23 октября 2021
Черноморец
23.10.2021, суббота, 19:30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Львов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Львов
86'
Желтая карточка
М. Грисьо
75'
Замена
М. Грисьо
️️️️
А. Зозуля
Замена
Е. Исаенко
️️️️
Б. Вачиберадзе
69'
67'
Замена
D. Semeniv
️️️️
A.
Желтая карточка
Б. Вачиберадзе
65'
59'
Замена
Н. Ныч
️️️️
Ф. Сирьяк
59'
Замена
А. Ременяк
️️️️
В. Якимец
Желтая карточка
Г. Цитаишвили
55'
54'
Желтая карточка
А. Зозуля
31'
Желтая карточка
И. Брикнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
17
Денис Кузик
ЦЗ
17
Роман Вантух
ЦП
91
Николай Михайленко
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
19
Владислав Бугай
ЦФ
12
Владислав Кучерук
ЦФ
37
Валерий Дубко
ЦФ
22
Илья Путря
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
Львов
6
Mihai Leca
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
9
Алексей Зозуля
ЦФ
31
Александр Ильющенков
ЦФ
10
Alvaro
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
45
Владимир Якимец
ЦФ
8
Фран Сирьяк
ЦФ
25
Иван Брикнер
ЦФ
3
Александр Романчук
ЦФ
Черноморец
12
Алексей Паламарчук
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
45
Максим Брагару
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
10
Артур Авагимян
ЦП
11
Евгений Исаенко
ЦФ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Львов
24
Андрей Бусько
ЦП
89
Чина
ПВ
12
Орест Костик
ЦФ
55
Борис Крушинский
ЦФ
11
Максим Грисьо
ЦФ
15
Назарий Ныч
ЦФ
9
Артур Ременяк
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
19
Stanislav Sorokin
ЦФ
2-4-1-4
40
Биловар
17
Кузик
17
Вантух
8
Смирный
8
Вачиберадзе
91
Михайленко
14
Цитаишвили
19
Бугай
22
Путря
37
Дубко
12
Кучерук
1-2-5
6
6
Довгий
89
Политыло
30
3
Романчук
25
Брикнер
8
Сирьяк
45
Якимец
8
Вачиберадзе
11
Исаенко
11
Исаенко
8
Вачиберадзе
9
Зозуля
11
Грисьо
11
Грисьо
9
Зозуля
8
Сирьяк
15
Ныч
15
Ныч
8
Сирьяк
45
Якимец
9
Ременяк
9
Ременяк
45
Якимец
10
8
8
10
Остались в запасе
Черноморец
Львов
12
Алексей Паламарчук
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
45
Максим Брагару
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
10
Артур Авагимян
ЦП
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
89
Чина
ПВ
24
Андрей Бусько
ЦП
12
Орест Костик
ЦФ
55
Борис Крушинский
ЦФ
19
Stanislav Sorokin
ЦФ
Остались в запасе
12
Алексей Паламарчук
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
45
Максим Брагару
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
10
Артур Авагимян
ЦП
19
Владислав Ванат
ЦФ
Остались в запасе
89
Чина
ПВ
24
Андрей Бусько
ЦП
12
Орест Костик
ЦФ
55
Борис Крушинский
ЦФ
19
Stanislav Sorokin
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
Статистика матча Черноморец - Львов
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
Черноморец
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