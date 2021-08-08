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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Львов
Ворскла - Львов: обзор матча 08 августа 2021
Ворскла
08.08.2021, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-лига, 3 тур
4 : 1
Завершен
Львов
2'
И. Кане
11'
О. Тилль
38'
Р. Степанюк
69'
Р. Степанюк
86'
А. Довгий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Львов
86'
ГОЛ! 4:1!
А. Довгий
Пас отдал
Р. Оливейра
Замена
Д. Кравчук
️️️️
О. Тилль
78'
Замена
С. Яворский
️️️️
Д. Пуцлин
78'
75'
Замена
V. Khamelyuk
️️️️
A.
Замена
В. Вакула
️️️️
Р. Степанюк
73'
ГОЛ! 4:0!
Р. Степанюк
Пас отдал
О. Тилль
69'
68'
Желтая карточка
Э. Махмутович
Желтая карточка
И. Песич
65'
63'
Замена
А. Довгий
️️️️
И. Брикнер
60'
Желтая карточка
М. Грисьо
Замена
И. Песич
️️️️
А. Челядин
59'
58'
Замена
М. Грисьо
️️️️
Чина
58'
Замена
Р. Оливейра
️️️️
Н. Ныч
58'
Замена
С. Политыло
️️️️
Ф. Сирьяк
56'
Желтая карточка
Ф. Сирьяк
40'
Желтая карточка
А. Романчук
ГОЛ! 3:0!
Р. Степанюк
Пас отдал
О. Тилль
38'
ГОЛ! 2:0!
О. Тилль
11'
ГОЛ! 1:0!
И. Кане
Пас отдал
И. Пердута
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
31
Дмитрий Ризнык
ВР
14
Ибраим Кане
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
6
Давид Пуцлин
ЦП
38
Артем Челядин
ЦФ
7
Руслан Степанюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Львов
3
Энес Махмутович
ЦЗ
24
Андрей Бусько
ЦП
89
Чина
ПВ
25
Иван Брикнер
ЦФ
8
Фран Сирьяк
ЦФ
45
Владимир Якимец
ЦФ
10
Alvaro
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
15
Назарий Ныч
ЦФ
12
Орест Костик
ЦФ
3
Александр Романчук
ЦФ
Ворскла
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
99
Владислав Вакула
ПВ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
21
Данил Кравчук
ЦФ
77
Иван Песич
ЦФ
Львов
89
Сергей Политыло
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
11
Максим Грисьо
ЦФ
8
V. Khamelyuk
ЦФ
9
Алексей Зозуля
ЦФ
55
Борис Крушинский
ЦФ
31
Александр Ильющенков
ЦФ
4-4-2
31
Ризнык
14
Кане
5
Тамм
44
Пердута
25
17
Чеснаков
18
Тилль
6
Пуцлин
6
Скляр
7
Степанюк
38
Челядин
1-1-1-5
3
Махмутович
24
Бусько
89
Чина
10
3
Романчук
12
Костик
15
Ныч
30
6
Пуцлин
13
Яворский
13
Яворский
6
Пуцлин
7
Степанюк
99
Вакула
99
Вакула
7
Степанюк
18
Тилль
21
Кравчук
21
Кравчук
18
Тилль
38
Челядин
77
Песич
77
Песич
38
Челядин
8
Сирьяк
89
Политыло
89
Политыло
8
Сирьяк
25
Брикнер
6
Довгий
6
Довгий
25
Брикнер
15
Ныч
19
Оливейра
19
Оливейра
15
Ныч
89
Чина
11
Грисьо
11
Грисьо
89
Чина
10
8
8
10
Остались в запасе
Ворскла
Львов
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
9
Алексей Зозуля
ЦФ
55
Борис Крушинский
ЦФ
31
Александр Ильющенков
ЦФ
Остались в запасе
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Остались в запасе
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
9
Алексей Зозуля
ЦФ
55
Борис Крушинский
ЦФ
31
Александр Ильющенков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Ворскла - Львов
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
Ворскла
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