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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Львов - Александрия
Львов - Александрия: обзор матча 15 августа 2021
Львов
15.08.2021, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Александрия
45+3'
Р. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Львов - Александрия
Замена
Ф. Сирьяк
️️️️
С. Политыло
78'
Замена
Н. Ныч
️️️️
Р. Оливейра
77'
Замена
Чина
️️️️
М. Грисьо
64'
Замена
И. Брикнер
️️️️
A.
64'
46'
Замена
И. Калюжный
️️️️
Ю. Копина
ГОЛ! 1:0!
Р. Оливейра
45'
+3
45'
+1
Желтая карточка
В. Бабогло
Желтая карточка
В. Якимец
43'
Желтая карточка
A.
33'
Желтая карточка
Р. Оливейра
14'
Пенальти не реализован!
A.
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Львов
89
Сергей Политыло
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
0
M. Komarets
ЦФ
31
Александр Ильющенков
ЦФ
3
Александр Романчук
ЦФ
9
Алексей Зозуля
ЦФ
45
Владимир Якимец
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
11
Максим Грисьо
ЦФ
10
Alvaro
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
Александрия
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
6
Кирилл Ковалец
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
31
Олег Билык
ЦФ
23
Юрий Копина
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Львов
24
Андрей Бусько
ЦП
89
Чина
ПВ
12
Орест Костик
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
55
Борис Крушинский
ЦФ
25
Иван Брикнер
ЦФ
8
Фран Сирьяк
ЦФ
8
V. Khamelyuk
ЦФ
15
Назарий Ныч
ЦФ
Александрия
55
Тимур Стецков
ЦЗ
50
Сергей Гринь
ПП
57
Александр Мельник
ЦФ
5
Иван Калюжный
ЦФ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
70
Andrey Novikov
ЦФ
2-5
89
Политыло
6
Довгий
30
19
Оливейра
10
11
Грисьо
45
Якимец
4-2-2
4
Дубра
11
Мирошниченко
9
Цуриков
4
Бабогло
6
Ковалец
75
Третьяков
23
Копина
31
Билык
11
Грисьо
89
Чина
89
Чина
11
Грисьо
10
25
Брикнер
25
Брикнер
10
89
Политыло
8
Сирьяк
8
Сирьяк
89
Политыло
19
Оливейра
15
Ныч
15
Ныч
19
Оливейра
23
Копина
5
Калюжный
5
Калюжный
23
Копина
Остались в запасе
Львов
Александрия
24
Андрей Бусько
ЦП
12
Орест Костик
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
55
Борис Крушинский
ЦФ
8
V. Khamelyuk
ЦФ
55
Тимур Стецков
ЦЗ
50
Сергей Гринь
ПП
57
Александр Мельник
ЦФ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
70
Andrey Novikov
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Остались в запасе
24
Андрей Бусько
ЦП
12
Орест Костик
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
55
Борис Крушинский
ЦФ
8
V. Khamelyuk
ЦФ
Остались в запасе
55
Тимур Стецков
ЦЗ
50
Сергей Гринь
ПП
57
Александр Мельник
ЦФ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
70
Andrey Novikov
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Львов - Александрия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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