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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Львов - Днепр-1
Львов - Днепр-1: обзор матча 02 октября 2021
Львов
02.10.2021, суббота, 17:00
Украина. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Днепр-1
2'
А. Довбик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Львов - Днепр-1
90'
+2
Желтая карточка
В. Дубинчак
90'
+1
Желтая карточка
В. Кожокару
73'
Замена
В. Лучкевич
️️️️
Н. Кравченко
73'
Замена
Н. Монте
️️️️
А. Назаренко
Замена
S. Sorokin
️️️️
С. Политыло
72'
Желтая карточка
С. Политыло
71'
68'
Замена
Ф. Ди Франко
️️️️
Н. Джурасек
Замена
A.
️️️️
М. Грисьо
66'
Замена
А. Ременяк
️️️️
Н. Ныч
66'
65'
Желтая карточка
А. Пихаленок
53'
Желтая карточка
Д. Игнатенко
Желтая карточка
И. Брикнер
50'
Замена
Б. Крушинский
️️️️
Чина
46'
Желтая карточка
А. Зозуля
41'
Желтая карточка
А. Романчук
37'
Желтая карточка
М. Грисьо
31'
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Довбик
Пас отдал
А. Пихаленок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Львов
24
Андрей Бусько
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
89
Чина
ПВ
3
Александр Романчук
ЦФ
9
Алексей Зозуля
ЦФ
25
Иван Брикнер
ЦФ
8
Фран Сирьяк
ЦФ
45
Владимир Якимец
ЦФ
11
Максим Грисьо
ЦФ
15
Назарий Ныч
ЦФ
31
Александр Ильющенков
ЦФ
Днепр-1
77
Валентин Кожокару
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
77
Данил Игнатенко
ЦП
7
Александр Назаренко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
30
Невен Джурасек
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
11
Алексей Гуцуляк
ЦФ
44
Владислав Дубинчак
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Львов
3
Энес Махмутович
ЦЗ
12
Орест Костик
ЦФ
10
Alvaro
ЦФ
19
Stanislav Sorokin
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
9
Артур Ременяк
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
8
V. Khamelyuk
ЦФ
55
Борис Крушинский
ЦФ
Днепр-1
20
Нельсон Монте
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
7
Валерий Лучкевич
ЦП
31
Назарий Русин
ЦФ
20
Франсиско Ди Франко
ЦФ
25
Марио Чуже
ЦФ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
99
Билл
ЦФ
44
Evgeny Past
ЦФ
2-1-5
24
Бусько
89
Политыло
89
Чина
45
Якимец
31
Ильющенков
15
Ныч
11
Грисьо
8
Сирьяк
3-3-4
77
Кожокару
4
Кравченко
5
Сваток
3
Адамюк
77
Игнатенко
7
Назаренко
8
Пихаленок
44
Дубинчак
11
Гуцуляк
9
Довбик
30
Джурасек
11
Грисьо
10
10
11
Грисьо
89
Политыло
19
19
89
Политыло
15
Ныч
9
Ременяк
9
Ременяк
15
Ныч
89
Чина
55
Крушинский
55
Крушинский
89
Чина
7
Назаренко
20
Монте
20
Монте
7
Назаренко
4
Кравченко
7
Лучкевич
7
Лучкевич
4
Кравченко
30
Джурасек
20
Ди Франко
20
Ди Франко
30
Джурасек
Остались в запасе
Львов
Днепр-1
3
Энес Махмутович
ЦЗ
12
Орест Костик
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
8
V. Khamelyuk
ЦФ
44
Арсений Батагов
ЦП
31
Назарий Русин
ЦФ
25
Марио Чуже
ЦФ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
99
Билл
ЦФ
44
Evgeny Past
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Остались в запасе
3
Энес Махмутович
ЦЗ
12
Орест Костик
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
8
V. Khamelyuk
ЦФ
Остались в запасе
44
Арсений Батагов
ЦП
31
Назарий Русин
ЦФ
25
Марио Чуже
ЦФ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
99
Билл
ЦФ
44
Evgeny Past
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Статистика матча Львов - Днепр-1
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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