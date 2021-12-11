Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Львов - Ворскла
Львов - Ворскла: обзор матча 11 декабря 2021
Львов
11.12.2021, суббота, 20:30
Украина. Премьер-лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Ворскла
74'
А. Ременяк
65'
A. Codjovi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Львов - Ворскла
Замена
D. Semeniv
️️️️
М. Грисьо
78'
Замена
Чина
️️️️
Н. Ныч
78'
ГОЛ! 1:1!
А. Ременяк
Пас отдал
В. Якимец
74'
Замена
А. Ременяк
️️️️
И. Брикнер
69'
Желтая карточка
А. Довгий
66'
65'
ГОЛ! 0:1!
A. Codjovi
Пас отдал
И. Кане
Желтая карточка
И. Брикнер
45'
+2
39'
Замена
A. Codjovi
️️️️
Е. Павлюк
36'
Желтая карточка
Е. Павлюк
Желтая карточка
М. Грисьо
9'
8'
Замена
Е. Павлюк
️️️️
И. Пердута
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Львов
6
Mihai Leca
ЦЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
3
Александр Романчук
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
15
Назарий Ныч
ЦФ
11
Максим Грисьо
ЦФ
25
Иван Брикнер
ЦФ
9
Алексей Зозуля
ЦФ
45
Владимир Якимец
ЦФ
31
Александр Ильющенков
ЦФ
Ворскла
44
Игорь Пердута
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
38
Артем Челядин
ЦФ
99
Ранжел
ЦФ
77
Иван Песич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Львов
24
Андрей Бусько
ЦП
89
Чина
ПВ
19
Stanislav Sorokin
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
9
Артур Ременяк
ЦФ
8
Фран Сирьяк
ЦФ
12
Орест Костик
ЦФ
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
65
Amilcar Codjovi
ЦП
30
Иван Нестеренко
ЦФ
18
Евгений Павлюк
ЦФ
1-2-5
6
89
Политыло
6
Довгий
25
Брикнер
31
Ильющенков
45
Якимец
9
Зозуля
11
Грисьо
3-2-2-4
13
Яворский
25
14
Кане
44
Пердута
77
Кушниренко
17
Чеснаков
18
Тилль
77
Песич
99
Ранжел
38
Челядин
21
15
Ныч
89
Чина
89
Чина
15
Ныч
11
Грисьо
8
8
11
Грисьо
25
Брикнер
9
Ременяк
9
Ременяк
25
Брикнер
Павлюк
65
65
Павлюк
44
Пердута
18
Павлюк
18
Павлюк
44
Пердута
Остались в запасе
Львов
Ворскла
24
Андрей Бусько
ЦП
19
Stanislav Sorokin
ЦФ
8
Фран Сирьяк
ЦФ
12
Орест Костик
ЦФ
77
Павел Исенко
ВР
30
Иван Нестеренко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
24
Андрей Бусько
ЦП
19
Stanislav Sorokin
ЦФ
8
Фран Сирьяк
ЦФ
12
Орест Костик
ЦФ
Остались в запасе
77
Павел Исенко
ВР
30
Иван Нестеренко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Львов - Ворскла
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
Новости команд
Все
Львов
Ворскла
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
Мать запретила эстонскому футболисту играть в украинских клубах
2024.08.07 14:00
2
Экс-вратарь «Уфы» Сарнавский отразил в УПЛ семь пенальти из 11
2020.03.20 23:20
1
Федецкий: «Клуб из Москвы предлагал 2 млн евро. Думали, я раздвину ножки и рвану»
2019.04.09 11:48
54
УПЛ. «Динамо» не смогло обыграть «Зарю», в матче одно удаление
2018.09.16 22:24
1
УПЛ. «Заря» проиграла «Десне», «Мариуполь» и «Львов» сыграли вничью
2018.08.26 21:31
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+