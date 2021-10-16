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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Львов - Динамо К
Львов - Динамо К: обзор матча 16 октября 2021
Львов
16.10.2021, суббота, 17:00
Украина. Премьер-лига, 11 тур
1 : 4
Завершен
Динамо К
35'
Ф. Сирьяк (П)
38'
В. Буяльский
45+1'
В. Цыганков
58'
Д. Гармаш
83'
Д. Гармаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Львов - Динамо К
88'
Желтая карточка
Витиньо
83'
ГОЛ! 1:4!
Д. Гармаш
Пас отдал
Б. Вербич
Желтая карточка
И. Брикнер
82'
Замена
S. Sorokin
️️️️
Ф. Сирьяк
80'
Замена
Б. Крушинский
️️️️
Чина
75'
75'
Замена
А. Шабанов
️️️️
А. Сирота
75'
Замена
Б. Вербич
️️️️
В. Цыганков
Замена
А. Ременяк
️️️️
М. Грисьо
61'
58'
ГОЛ! 1:3!
Д. Гармаш
Замена
Чина
️️️️
С. Политыло
46'
Замена
A.
️️️️
Н. Ныч
46'
46'
Замена
А. Караваев
️️️️
В. Миколенко
46'
Замена
Витиньо
️️️️
К. де Пена
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
В. Цыганков
Пас отдал
В. Шепелев
42'
Желтая карточка
К. де Пена
41'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
В. Супряга
38'
ГОЛ! 1:1!
В. Буяльский
Пас отдал
В. Миколенко
35'
Желтая карточка
В. Миколенко
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Сирьяк
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Львов
6
Mihai Leca
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
11
Максим Грисьо
ЦФ
12
Орест Костик
ЦФ
9
Алексей Зозуля
ЦФ
25
Иван Брикнер
ЦФ
8
Фран Сирьяк
ЦФ
45
Владимир Якимец
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
15
Назарий Ныч
ЦФ
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
18
Александр Андриевский
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Львов
24
Андрей Бусько
ЦП
89
Чина
ПВ
10
Alvaro
ЦФ
55
Борис Крушинский
ЦФ
8
V. Khamelyuk
ЦФ
34
Vitalii Olkhovskyi
ЦФ
9
Артур Ременяк
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
19
Stanislav Sorokin
ЦФ
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
28
Витиньо
ЛВ
31
Артем Шабанов
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
1-2-5
6
6
Довгий
89
Политыло
8
Сирьяк
15
Ныч
30
45
Якимец
25
Брикнер
4-3-2-1
1
Бущан
18
Тымчик
94
Кедзиора
34
Сирота
16
Миколенко
18
Андриевский
29
Буяльский
19
Шепелев
11
Цыганков
14
де Пена
20
Супряга
89
Политыло
89
Чина
89
Чина
89
Политыло
15
Ныч
10
10
15
Ныч
Чина
55
Крушинский
55
Крушинский
Чина
11
Грисьо
9
Ременяк
9
Ременяк
11
Грисьо
8
Сирьяк
19
19
8
Сирьяк
11
Цыганков
7
Вербич
7
Вербич
11
Цыганков
16
Миколенко
20
Караваев
20
Караваев
16
Миколенко
34
Сирота
31
Шабанов
31
Шабанов
34
Сирота
20
Супряга
19
Гармаш
19
Гармаш
20
Супряга
14
де Пена
28
Витиньо
28
Витиньо
14
де Пена
Остались в запасе
Львов
Динамо К
24
Андрей Бусько
ЦП
8
V. Khamelyuk
ЦФ
34
Vitalii Olkhovskyi
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
35
Руслан Нещерет
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
24
Андрей Бусько
ЦП
8
V. Khamelyuk
ЦФ
34
Vitalii Olkhovskyi
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Львов - Динамо К
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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