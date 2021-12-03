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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Львов
Шахтер - Львов: обзор матча 03 декабря 2021
Шахтер
03.12.2021, пятница, 18:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
6 : 1
Завершен
Львов
45'
Тете (П)
55'
Педриньо
77'
А. Бондаренко
84'
Марлос (П)
87'
Т. Степаненко
90'
Е. Конопля
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Львов
ГОЛ! 6:0!
Е. Конопля
Пас отдал
М. Мудрик
90'
ГОЛ! 5:0!
Т. Степаненко
Пас отдал
М. Мудрик
87'
85'
Замена
А. Зозуля
️️️️
А. Бусько
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
М. Антонио
85'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Марлос
84'
83'
Красная карточка
Э. Махмутович
ГОЛ! 3:0!
А. Бондаренко
Пас отдал
М. Мудрик
77'
Замена
А. Бондаренко
️️️️
Педриньо
74'
Замена
Марлос
️️️️
Тете
73'
Замена
М. Соломон
️️️️
В. Корниенко
59'
Замена
Д. Сикан
️️️️
Г. Судаков
59'
58'
Замена
М. Грисьо
️️️️
А. Ременяк
57'
Замена
Н. Ныч
️️️️
Чина
ГОЛ! 2:0!
Педриньо
Пас отдал
В. Корниенко
55'
46'
Замена
Ф. Сирьяк
️️️️
А. Довгий
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Тете
45'
Желтая карточка
Педриньо
37'
Желтая карточка
М. Мудрик
33'
32'
Желтая карточка
А. Довгий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Маркос Антонио
ЦП
10
Педриньо
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
11
Тете
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Львов
6
Mihai Leca
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
24
Андрей Бусько
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
89
Чина
ПВ
30
Ernest Antwi
ЦФ
9
Артур Ременяк
ЦФ
31
Александр Ильющенков
ЦФ
45
Владимир Якимец
ЦФ
3
Александр Романчук
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
10
Манор Соломон
ЛВ
19
Артем Бондаренко
АП
10
Марлос
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Львов
12
Орест Костик
ЦФ
55
Борис Крушинский
ЦФ
9
Алексей Зозуля
ЦФ
8
Фран Сирьяк
ЦФ
11
Максим Грисьо
ЦФ
15
Назарий Ныч
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
4-1-2-3
12
Трубин
9
Корниенко
6
Марлон
22
Матвиенко
17
Додо
27
Степаненко
8
Антонио
10
Педриньо
27
Мудрик
8
Судаков
11
Тете
2-3-1-5
6
3
Махмутович
24
Бусько
6
Довгий
89
Политыло
89
Чина
30
3
Романчук
45
Якимец
31
Ильющенков
9
Ременяк
10
Педриньо
19
Бондаренко
19
Бондаренко
10
Педриньо
8
Антонио
22
Коноплянка
22
Коноплянка
8
Антонио
9
Корниенко
10
Соломон
10
Соломон
9
Корниенко
11
Тете
10
Марлос
10
Марлос
11
Тете
8
Судаков
14
Сикан
14
Сикан
8
Судаков
24
Бусько
9
Зозуля
9
Зозуля
24
Бусько
6
Довгий
8
Сирьяк
8
Сирьяк
6
Довгий
9
Ременяк
11
Грисьо
11
Грисьо
9
Ременяк
89
Чина
15
Ныч
15
Ныч
89
Чина
Остались в запасе
Шахтер
Львов
30
Андрей Пятов
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
12
Орест Костик
ЦФ
55
Борис Крушинский
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
Остались в запасе
12
Орест Костик
ЦФ
55
Борис Крушинский
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Шахтер - Львов
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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