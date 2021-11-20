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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Львов - Заря
Львов - Заря: обзор матча 20 ноября 2021
Львов
20.11.2021, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Заря
1'
Чина
31'
Л. Квек (АГ)
64'
М. Лунев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Львов - Заря
90'
+5
Желтая карточка
А. Саядманеш
Желтая карточка
А. Ильющенков
90'
Замена
Б. Крушинский
️️️️
С. Политыло
89'
86'
Желтая карточка
В. Кабаев
85'
Замена
Кристиан
️️️️
А. Громов
Замена
D. Semeniv
️️️️
М. Грисьо
73'
Замена
Н. Ныч
️️️️
Чина
73'
Замена
Ф. Сирьяк
️️️️
А. Ременяк
72'
64'
ГОЛ! 2:1!
М. Лунев
Пас отдал
А. Саядманеш
Желтая карточка
А. Довгий
47'
46'
Замена
В. Кабаев
️️️️
Д. Хомченовский
46'
Замена
М. Лунев
️️️️
Ш. Захеди
46'
Замена
Леовигилдо
️️️️
И. Снурницын
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Л. Квек
31'
24'
Желтая карточка
Ш. Захеди
ГОЛ! 1:0!
Чина
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Львов
6
Mihai Leca
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
24
Андрей Бусько
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
89
Чина
ПВ
30
Ernest Antwi
ЦФ
31
Александр Ильющенков
ЦФ
45
Владимир Якимец
ЦФ
11
Максим Грисьо
ЦФ
9
Артур Ременяк
ЦФ
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
45
Денис Фаворов
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
10
Сергей Булеца
АП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
7
Шахаб Захеди
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Львов
19
Stanislav Sorokin
ЦФ
12
Орест Костик
ЦФ
55
Борис Крушинский
ЦФ
8
Фран Сирьяк
ЦФ
8
V. Khamelyuk
ЦФ
15
Назарий Ныч
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
Заря
36
Антон Жилкин
ВР
6
Леовигилдо
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
6
Ахмед Алибеков
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
68
Кристиан
ПВ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
2-3-1-5
6
3
Махмутович
24
Бусько
6
Довгий
89
Политыло
89
Чина
31
Ильющенков
9
Ременяк
11
Грисьо
45
Якимец
30
3-1-2-4
1
Мацапура
45
Фаворов
32
Имереков
75
Снурницын
40
Квек
10
Булеца
10
Хомченовский
7
Захеди
20
Гладкий
28
Громов
17
Саядманеш
89
Политыло
55
Крушинский
55
Крушинский
89
Политыло
9
Ременяк
8
Сирьяк
8
Сирьяк
9
Ременяк
89
Чина
15
Ныч
15
Ныч
89
Чина
11
Грисьо
8
8
11
Грисьо
10
Хомченовский
22
Кабаев
22
Кабаев
10
Хомченовский
75
Снурницын
6
Леовигилдо
6
Леовигилдо
75
Снурницын
28
Громов
68
Кристиан
68
Кристиан
28
Громов
7
Захеди
14
Лунев
14
Лунев
7
Захеди
Остались в запасе
Львов
Заря
19
Stanislav Sorokin
ЦФ
12
Орест Костик
ЦФ
8
V. Khamelyuk
ЦФ
6
Ахмед Алибеков
ОП
36
Антон Жилкин
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
29
Егор Назарина
ЦП
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
19
Stanislav Sorokin
ЦФ
12
Орест Костик
ЦФ
8
V. Khamelyuk
ЦФ
Остались в запасе
6
Ахмед Алибеков
ОП
36
Антон Жилкин
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
29
Егор Назарина
ЦП
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Львов - Заря
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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