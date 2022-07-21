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    Густав Хенрикссон - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Густав
    Фамилия Хенрикссон
    Команда Вольфсберг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 февраля 1998 (25 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эльфсборг 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 Был в запасе Эльфсборг (Бурос) 1:2 Мольде (Мольде)
    21.07.2022 1' -68' Мольде (Мольде) 4:1 Эльфсборг (Бурос)
    57'
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