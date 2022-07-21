Густав Хенрикссон - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Густав
|Фамилия
|Хенрикссон
|Команда
|Вольфсберг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Густав
|Фамилия
|Хенрикссон
|Команда
|Вольфсберг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эльфсборг
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|Был в запасе
|Эльфсборг (Бурос)
|1:2
|Мольде (Мольде)
|21.07.2022
|1' -68'
|Мольде (Мольде)
|4:1
|Эльфсборг (Бурос)
|57'