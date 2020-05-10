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Огнен Вукоевич
Новости
Огнен Вукоевич - новости
Завершил карьеру
20 декабря 1983 (42)
#5 | Полузащитник
184 см | 83 кг
Хорватия
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Трансферы
Публикации
Вукоевич: «Да, я был в прокуратуре из-за разногласий с женой»
2020.05.10 00:55
Sportske novosti: в Хорватии арестовали экс-игрока «Спартака» Вукоевича. Он угрожал расправой жене и ее родственникам
2020.05.09 15:38
20
Видео
Далич – о словах Виды и Вукоевича «Слава Украине»: «Они не хотели кого-то обидеть. Просто так получилось»
2019.06.15 14:23
7
Вукоевич вернулся в тренерский штаб сборной Хорватии
2018.09.05 09:06
Шукер: «Вида совершил неуместный поступок. Приносим извинения России»
2018.07.12 11:25
85
Вукоевич: «Политика меня не интересует. Только футбол»
2018.07.12 01:25
4
Вукоевич: «Я сам заплачу штраф ФИФА. Не хочу никого втягивать в эту ситуацию»
2018.07.10 17:43
16
Украинские болельщики атаковали страницу ФИФА в фейсбуке, оставив за сутки более 150 тысяч негативных отзывов
2018.07.10 17:19
31
Президент ФФУ: «Возместим Вукоевичу штраф. Слава Хорватии! Слава Украине! Героям слава!»
2018.07.10 14:08
186
ФИФА оштрафовала Вукоевича за видео со словами про Украину
2018.07.09 23:40
5
Манджукича спросили про слова Виды об Украине. Пресс-секретарь Хорватии запретил игроку отвечать
2018.07.09 20:55
11
Шукер: «Хорватский футбольный союз извиняется за слова Вукоевича. Нельзя смешивать политику и футбол»
2018.07.09 17:07
21
Сборная Хорватии вывела Вукоевича из состава делегации на ЧМ-2018 после слов «Слава Украине»
2018.07.09 15:52
45
Видео
Вукоевич и Вида – после победы над Россией: «Слава Украине!»
2018.07.08 01:58
88
Вукоевич: «Из-за травмированного колена на прежнем уровне играть стало сложно»
2017.08.02 06:09
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