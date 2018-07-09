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  • Шукер: «Хорватский футбольный союз извиняется за слова Вукоевича. Нельзя смешивать политику и футбол»

Шукер: «Хорватский футбольный союз извиняется за слова Вукоевича. Нельзя смешивать политику и футбол»

9 июля 2018, 17:07
21

Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер принес извинения за слова экс-полузащитника национальной сборной, ныне скаута киевского «Динамо» Огнена Вукоевича.

После матча 1/4 финала ЧМ-2018 Вукоевич вместе с защитником хорватской команды Домагоем Видой записали видео, на котором произнесли фразу «Слава Украине».

Сегодня Вукоевич был выведен из состава хорватской делегации на чемпионате мира. К Виде никаких санкций не применили.

– Мы извиняемся за то, что сделал Вукоевич. Это не имеет отношения к Хорватскому футбольному союзу. В этом вопросе поддерживаем ФИФА – никакой политики в футболе.

– Какие санкции применены к Вукоевичу?

– Его аккредитация аннулирована. Он не может находиться на стадионе.

– Каково ваше личное отношение к этому поступку?

– Могу только извиниться за него. Нехорошо, когда политику и футбол смешивают. Я против этого. И раскритиковал этот поступок сразу же, как только посмотрел видеозапись.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Хорватия Вукоевич Огнен
Комментарии (21)
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KOLBIS
1531145668
Х*У*Л*Е кредитов больше не получите,вот и обосрались...У укропов то нет ни хера...
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_Marqella_
1531145939
Плавненько всю вину сплавили на Вукоевича а про Виду Шукер не упомянул,правильно, он же действующий футболист, его трогать нельзя..))
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a-rakhmatov
1531145989
Вукоевич решил прогнуться перед укр функционерами...слишком дешевый ход.
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AZ
1531146105
Вида там базарил побольше вукоевича... и всего лишь предупреждение... Хорватия в предверии решающих матчей не хочет лишаться основного игрока... Но справедливости стоит заметить, что Виду нужно было отправить вслед за своим любовником киевским...
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Мары
1531147729
По моему инцидент исчерпан. Раздувать и дальше из мухи слона смысла не имеет. А Вукоевичу на будущее наука В гостях не лей помои *****
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salexeich
1531147964
Поначалу после поражения нашей сборной желал победы в чемпионате мира сборной Хорватии, но после такой выходки буду болеть за Бельгию. Осадок-то остался.
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Боцман59rus
1531149162
чмошника патлатого спас статус действующего игрока? ...бельгия вперед -карма.)))
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Полная Канистра
1531149394
ну всё правильно хитро сделано из 2х зол одно одного выбрали того кто не играет обоих в шею гнать в аэропорт
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21082014
1531151706
очередная дурно пахнущая история.далеко не безобидная провокация.
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oyabun
1531153321
Никто просто копать не хочет. А если вдуматься, ничего не бывает случайно. Уверен, что данная провокация этих двух потомков усташей была щедро проплачена Хохляндией, а может и представителями мира англосаксов. И очень жаль что ФИФА ограничилась всего лишь предупреждением. Очередной пример двойных стандартов.
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