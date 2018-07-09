Шукер: «Хорватский футбольный союз извиняется за слова Вукоевича. Нельзя смешивать политику и футбол»

Понятно что Вида основной игрок и ослаблять сборную Хорватии никто не будет.
Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер принес извинения за слова экс-полузащитника национальной сборной, ныне скаута киевского «Динамо» Огнена Вукоевича.
После матча 1/4 финала ЧМ-2018 Вукоевич вместе с защитником хорватской команды Домагоем Видой записали видео, на котором произнесли фразу «Слава Украине».
Сегодня Вукоевич был выведен из состава хорватской делегации на чемпионате мира. К Виде никаких санкций не применили.
– Мы извиняемся за то, что сделал Вукоевич. Это не имеет отношения к Хорватскому футбольному союзу. В этом вопросе поддерживаем ФИФА – никакой политики в футболе.
– Какие санкции применены к Вукоевичу?
– Его аккредитация аннулирована. Он не может находиться на стадионе.
– Каково ваше личное отношение к этому поступку?
– Могу только извиниться за него. Нехорошо, когда политику и футбол смешивают. Я против этого. И раскритиковал этот поступок сразу же, как только посмотрел видеозапись.