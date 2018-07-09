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    Шукер: «Хорватский футбольный союз извиняется за слова Вукоевича. Нельзя смешивать политику и футбол»

    Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер принес извинения за слова экс-полузащитника национальной сборной, ныне скаута киевского «Динамо» Огнена Вукоевича.

    После матча 1/4 финала ЧМ-2018 Вукоевич вместе с защитником хорватской команды Домагоем Видой записали видео, на котором произнесли фразу «Слава Украине».

    Сегодня Вукоевич был выведен из состава хорватской делегации на чемпионате мира. К Виде никаких санкций не применили.

    – Мы извиняемся за то, что сделал Вукоевич. Это не имеет отношения к Хорватскому футбольному союзу. В этом вопросе поддерживаем ФИФА – никакой политики в футболе.

    – Какие санкции применены к Вукоевичу?

    – Его аккредитация аннулирована. Он не может находиться на стадионе.

    – Каково ваше личное отношение к этому поступку?

    – Могу только извиниться за него. Нехорошо, когда политику и футбол смешивают. Я против этого. И раскритиковал этот поступок сразу же, как только посмотрел видеозапись.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.07.2018 17:07
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 13:22

      Понятно что Вида основной игрок и ослаблять сборную Хорватии никто не будет.

      3
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 10 июля 2018, 04:37

      Теперь у обоих одно ПМЖ - Украина.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 9 июля 2018, 22:08

      Теперь извиняться можно сколько угодно. Да вот поздно: слово - не воробей...

      3
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 9 июля 2018, 21:09

      Почему оставили безнаказанным Вида?Его вина в инценденте больше.Хохлобаза вряд ли их защитит.

      0
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      Рейтинг: +33445

      oyabun 9 июля 2018, 19:22

      Никто просто копать не хочет. А если вдуматься, ничего не бывает случайно. Уверен, что данная провокация этих двух потомков усташей была щедро проплачена Хохляндией, а может и представителями мира англосаксов. И очень жаль что ФИФА ограничилась всего лишь предупреждением. Очередной пример двойных стандартов.

      8
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 9 июля 2018, 19:19

      Посмотрите на фото этого Виды. Обычный, вульгарный такой дегенерат.
      Но история поучительная. Показывает что надо обязательно реагировать на выходки и провокации даже таких ублюдков.
      Чтобы менее ублюдочной публике понятно стало - ни к чему эти провокации, нехорошее это дело.

      3
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 9 июля 2018, 19:12

      А за козлячью морду Виду не надо извиниться?

      0
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      Рейтинг: +1307

      21082014 9 июля 2018, 18:55

      очередная дурно пахнущая история.далеко не безобидная провокация.

      5
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      Рейтинг: +157

      горя 9 июля 2018, 18:29

      Вукоевич и Вида два у***юка .

      3
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      Рейтинг: +103

      pasha-ansh@mail.ru 9 июля 2018, 18:22

      ребята какого х..... обращать внимание на это, за 4 года должны уже привыкнуть. А наши ребята молодцы дай бог так и в дальнейшем

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