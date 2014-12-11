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Огнен Вукоевич
Статистика
Огнен Вукоевич - статистика
Завершил карьеру
20 декабря 1983 (42)
#5 | Полузащитник
184 см | 83 кг
Хорватия
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Турнир четырех 2013
Украина. Кубок 2013/2014
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Украина. Кубок 2012/2013
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Чемпионат Европы 2012
Лига Европы 2011/2012
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Украина. Датагруп Кубок 2011/2012
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Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
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Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Товарищеские матчи 2010
Украина. Датагруп Кубок 2010/2011
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Датагруп Кубок Украины 2009/2010
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Суперкубок Украины 2009
Чемпионат Украины 2009/2010
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Суперкубок Украины 2008
Чемпионат Европы 2008
Чемпионат Украины 2008/2009
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Загреб
2
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Динамо Загреб
4 : 3
11.12.2014
Селтик
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Астра
1 : 0
27.11.2014
Динамо Загреб
1' - 52'
52'
Лига Европы, 4 тур
Динамо Загреб
1 : 5
06.11.2014
Зальцбург
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Зальцбург
4 : 2
23.10.2014
Динамо Загреб
65' - 90'
82'
Лига Европы, 2 тур
Селтик
1 : 0
02.10.2014
Динамо Загреб
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Динамо Загреб
5 : 1
18.09.2014
Астра
Был в запасе
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