Статистика по турнирам

Лига Европы 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Турнир четырех 2013 Украина. Кубок 2013/2014 Украина. Премьер-Лига 2013/2014 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Украина. Кубок 2012/2013 Украина. Премьер-Лига 2012/2013 Чемпионат Европы 2012 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Украина. Датагруп Кубок 2011/2012 Украина. Премьер-Лига 2011/2012 Украина. Суперкубок 2011 Лига Европы 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи 2010 Украина. Датагруп Кубок 2010/2011 Украина. Премьер-Лига 2010/2011 Датагруп Кубок Украины 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Суперкубок Украины 2009 Чемпионат Украины 2009/2010 Кубок УЕФА 2008/2009 Кубок Украины 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Суперкубок Украины 2008 Чемпионат Европы 2008 Чемпионат Украины 2008/2009 Кубок УЕФА 2007/2008