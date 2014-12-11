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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо Загреб - Селтик
Динамо Загреб - Селтик: обзор матча 11 декабря 2014
Динамо Загреб
11.12.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа D, 6 тур
4 : 3
Завершен
Селтик
14'
М. Пьяца
39'
М. Пьяца
48'
М. Брозович
50'
М. Пьяца
23'
К. Коммонс
29'
С. Щепович
81'
Й. Пиварич (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - Селтик
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
Э. Судани
82'
81'
ГОЛ в свои ворота! 4:3!
Й. Пиварич
77'
Замена
Э. Стоукс
️️️️
М. Вакасо
Замена
Д. Чоп
️️️️
А. Энрикес
65'
63'
Замена
Л. Хендерсон
️️️️
К. МакГрегор
56'
Замена
Д. Фишер
️️️️
А. Мэтьюз
ГОЛ! 4:2!
М. Пьяца
Пас отдал
М. Брозович
50'
ГОЛ! 3:2!
М. Брозович
Пас отдал
Д. Антолич
48'
ГОЛ! 2:2!
М. Пьяца
39'
35'
Желтая карточка
Э. Исагирре
30'
Желтая карточка
С. Щепович
29'
ГОЛ! 1:2!
С. Щепович
Пас отдал
Н. Биттон
23'
ГОЛ! 1:1!
К. Коммонс
Пас отдал
Н. Биттон
ГОЛ! 1:0!
М. Пьяца
Пас отдал
А. Адеми
14'
Замена
Й. Шимунович
️️️️
Ж. Таравель
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
82
Эдуарду
ВР
30
Леонардо Сигали
ЦЗ
4
Жереми Таравель
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
19
Йосип Пиварич
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
Главный тренер
Зоран Мамич
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
15
Крис Коммонс
ЛП
55
Нир Биттон
ОП
10
Стефан Йохансен
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
12
Стефан Щепович
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Динамо Загреб
33
Марко Микулич
ВР
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
55
Паулу Машаду
ЦП
13
Гонсалу
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Селтик
24
Лукаш Залушка
ВР
6
Оуэн О'Коннелл
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
9
Энтони Стоукс
ЦФ
3-1-3-3
82
Эдуарду
30
Сигали
4
Таравель
12
Пинту
77
Брозович
19
Пиварич
45
Адеми
8
Антолич
2
Судани
9
Энрикес
7
Пьяца
4-1-4-1
1
Гордон
4
Эмброуз
4
ван Дейк
2
Мэтьюз
3
Исагирре
55
Биттон
10
Йохансен
22
Вакасо
42
МакГрегор
15
Коммонс
12
Щепович
4
Таравель
55
Шимунович
55
Шимунович
4
Таравель
9
Энрикес
9
Чоп
9
Чоп
9
Энрикес
2
Судани
10
Фернандес
10
Фернандес
2
Судани
2
Мэтьюз
14
Фишер
14
Фишер
2
Мэтьюз
42
МакГрегор
6
Хендерсон
6
Хендерсон
42
МакГрегор
22
Вакасо
9
Стоукс
9
Стоукс
22
Вакасо
Остались в запасе
Динамо Загреб
Селтик
33
Марко Микулич
ВР
55
Паулу Машаду
ЦП
13
Гонсалу
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
Главный тренер
Зоран Мамич
6
Оуэн О'Коннелл
ЦЗ
24
Лукаш Залушка
ВР
24
Александар Тонев
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
33
Марко Микулич
ВР
55
Паулу Машаду
ЦП
13
Гонсалу
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
Остались в запасе
6
Оуэн О'Коннелл
ЦЗ
24
Лукаш Залушка
ВР
24
Александар Тонев
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Зоран Мамич
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Динамо Загреб - Селтик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Главный судья:
Гедиминас Мажейка
(Каунас)
Стадион:
Максимир
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