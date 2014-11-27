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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Астра - Динамо Загреб
Астра - Динамо Загреб: обзор матча 27 ноября 2014
Астра
27.11.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа D, 5 тур
1 : 0
Завершен
Динамо Загреб
50'
С. Букари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астра - Динамо Загреб
Замена
А. Кицу
️️️️
С. Букари
90'
+2
78'
Желтая карточка
Д. Чоп
Замена
Вильям
️️️️
К. Будеску
77'
68'
Замена
Д. Чоп
️️️️
А. Энрикес
60'
Желтая карточка
А. Энрикес
52'
Желтая карточка
О. Вукоевич
52'
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
О. Вукоевич
52'
Замена
П. Машаду
️️️️
В. Эдуарду
ГОЛ! 1:0!
С. Букари
Пас отдал
Т. Сето
50'
Желтая карточка
Л. Рус
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астра
1
Силвиу Лунг
ВР
13
Жуниор Мораис
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
15
Кристиан Орош
ПЗ
6
Сейду Яхайя
ОП
26
Лауренциу Рус
ЦП
5
Георге Флореску
ЦП
44
Габриэль Энаке
ЦП
10
Константин Будеску
АП
8
Такаюки Сето
ПП
19
Садат Букари
ЦФ
Динамо Загреб
82
Эдуарду
ВР
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
4
Жереми Таравель
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
8
Домагой Антолич
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
19
Йосип Пиварич
ЦП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Зоран Мамич
Астра
33
Дэнуц Коман
ВР
31
Жоаозиньо
ЦЗ
20
Аурелиан Кицу
ЦП
22
Василиос Пляцикас
ЦП
29
Вильям
ЦП
88
Эллиот Гранден
ПП
Динамо Загреб
12
Антонио Йежина
ВР
30
Леонардо Сигали
ЦЗ
11
Франко Андрияшевич
ЦП
13
Гонсалу
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Лунг
13
Мораис
13
Бен Юссеф
15
Орош
6
Яхайя
26
Рус
5
Флореску
44
Энаке
8
Сето
10
Будеску
19
Букари
3-1-3-3
82
Эдуарду
55
Шимунович
12
Пинту
4
Таравель
77
Брозович
8
Антолич
5
Вукоевич
19
Пиварич
9
Энрикес
9
Эдуарду
2
Судани
19
Букари
20
Кицу
20
Кицу
19
Букари
10
Будеску
29
Вильям
29
Вильям
10
Будеску
9
Эдуарду
55
Машаду
55
Машаду
9
Эдуарду
5
Вукоевич
10
Фернандес
10
Фернандес
5
Вукоевич
9
Энрикес
9
Чоп
9
Чоп
9
Энрикес
Остались в запасе
Астра
Динамо Загреб
33
Дэнуц Коман
ВР
31
Жоаозиньо
ЦЗ
22
Василиос Пляцикас
ЦП
88
Эллиот Гранден
ПП
11
Франко Андрияшевич
ЦП
12
Антонио Йежина
ВР
30
Леонардо Сигали
ЦЗ
13
Гонсалу
ЦП
Главный тренер
Зоран Мамич
Остались в запасе
33
Дэнуц Коман
ВР
31
Жоаозиньо
ЦЗ
22
Василиос Пляцикас
ЦП
88
Эллиот Гранден
ПП
Остались в запасе
11
Франко Андрияшевич
ЦП
12
Антонио Йежина
ВР
30
Леонардо Сигали
ЦЗ
13
Гонсалу
ЦП
Главный тренер
Зоран Мамич
Статистика матча Астра - Динамо Загреб
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Александрия
1 : 0
03.08.2017
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Астра
0 : 0
27.07.2017
Александрия
Лига Европы, 2 раунд
Зиря
0 : 0
20.07.2017
Астра
Лига Европы, 2 раунд
Астра
3 : 1
13.07.2017
Зиря
Лига Европы, 1/16 финала
Генк
1 : 0
23.02.2017
Астра
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Марин Анастасовичи
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