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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо Загреб - Зальцбург
Динамо Загреб - Зальцбург: обзор матча 06 ноября 2014
Динамо Загреб
06.11.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа D, 4 тур
1 : 5
Завершен
Зальцбург
60'
А. Энрикес
40'
Х. Сориано
59'
К. Кампль
64'
Х. Сориано
71'
М. Бруно
85'
Х. Сориано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - Зальцбург
88'
Замена
Ф. Шимер
️️️️
М. Хинтереггер
87'
Желтая карточка
К. Лаймер
85'
ГОЛ! 1:5!
Х. Сориано
Желтая карточка
Й. Шимунович
80'
77'
Замена
К. Лаймер
️️️️
Н. Кейта
Желтая карточка
А. Адеми
76'
71'
ГОЛ! 1:4!
М. Бруно
Пас отдал
Ш. Илсанкер
Замена
Ф. Андрияшевич
️️️️
Д. Антолич
69'
64'
ГОЛ! 1:3!
Х. Сориано
Пас отдал
М. Бруно
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
Д. Чоп
61'
ГОЛ! 1:2!
А. Энрикес
Пас отдал
М. Брозович
60'
59'
ГОЛ! 0:2!
К. Кампль
52'
Желтая карточка
А. Ульмер
Желтая карточка
М. Брозович
51'
50'
Желтая карточка
Ш. Илсанкер
40'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сориано
Пас отдал
Н. Кейта
31'
Замена
М. Бруно
️️️️
М. Забитцер
Желтая карточка
И. Пинту
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
82
Эдуарду
ВР
3
Луис Ибаньес
ЛЗ
4
Жереми Таравель
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
45
Ариян Адеми
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Зоран Мамич
Зальцбург
25
Петер Гулачи
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
19
Хонатан Сориано
ЦФ
Динамо Загреб
12
Антонио Йежина
ВР
30
Леонардо Сигали
ЦЗ
11
Франко Андрияшевич
ЦП
19
Йосип Пиварич
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
15
Франц Шимер
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
4-1-2-3
82
Эдуарду
3
Ибаньес
12
Пинту
55
Шимунович
4
Таравель
77
Брозович
45
Адеми
8
Антолич
9
Чоп
9
Энрикес
2
Судани
4-5-1
25
Гулачи
5
Рамальо
13
Хинтереггер
2
Анкерсен
17
Ульмер
20
Забитцер
8
Кейта
24
Ляйтгеб
31
Илсанкер
44
Кампль
19
Сориано
8
Антолич
11
Андрияшевич
11
Андрияшевич
8
Антолич
9
Чоп
10
Фернандес
10
Фернандес
9
Чоп
13
Хинтереггер
15
Шимер
15
Шимер
13
Хинтереггер
8
Кейта
27
Лаймер
27
Лаймер
8
Кейта
20
Забитцер
17
Бруно
17
Бруно
20
Забитцер
Остались в запасе
Динамо Загреб
Зальцбург
12
Антонио Йежина
ВР
30
Леонардо Сигали
ЦЗ
19
Йосип Пиварич
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Зоран Мамич
22
Бенно Шмитц
ПЗ
33
Александр Вальке
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
Остались в запасе
12
Антонио Йежина
ВР
30
Леонардо Сигали
ЦЗ
19
Йосип Пиварич
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Остались в запасе
22
Бенно Шмитц
ПЗ
33
Александр Вальке
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
Главный тренер
Зоран Мамич
Статистика матча Динамо Загреб - Зальцбург
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Кукулакис
(Ираклион)
Стадион:
Максимир
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