Далич – о словах Виды и Вукоевича «Слава Украине»: «Они не хотели кого-то обидеть. Просто так получилось»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич спустя год после чемпионата мира-2018 прокомментировал поведение своего игрока Домагоя Виды после 1/4 финала (хорваты прошли Россию).

Вместе с соотечественником Огненом Вукоевичем защитник на камеру сказал «Слава Украине» (см. видео ниже).

— Как вы отнеслись к тому, что после четвертьфинала ваш игрок Домагой Вида и член персонала Огнен Вукоевич в раздевалке кричали «Слава Украине»? Был ли у вас потом разговор с ними?

— Та ситуация была несколько раздута, фраза была выдернута из контекста. Но в то же время было понятно, что не стоило такие вещи говорить во время чемпионата мира, и они за это извинились. Не было желания кого-то обидеть, что-то доказать, просто так получилось.