Далич – о словах Виды и Вукоевича «Слава Украине»: «Они не хотели кого-то обидеть. Просто так получилось»

Из какого контекста? Два упыря очень глупо, но намеренно поступили самым подлым образом! Россия их встретила, а они нагадили. Просто шакалы с продажной душой.
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич спустя год после чемпионата мира-2018 прокомментировал поведение своего игрока Домагоя Виды после 1/4 финала (хорваты прошли Россию).
Вместе с соотечественником Огненом Вукоевичем защитник на камеру сказал «Слава Украине» (см. видео ниже).
— Как вы отнеслись к тому, что после четвертьфинала ваш игрок Домагой Вида и член персонала Огнен Вукоевич в раздевалке кричали «Слава Украине»? Был ли у вас потом разговор с ними?
— Та ситуация была несколько раздута, фраза была выдернута из контекста. Но в то же время было понятно, что не стоило такие вещи говорить во время чемпионата мира, и они за это извинились. Не было желания кого-то обидеть, что-то доказать, просто так получилось.
- И Вида, и Вукоевич ранее выступали за киевское «Динамо».
- Вукоевич в 2013 году провел девять игр в РПЛ за «Спартак».
- Хорваты на ЧМ-2018 дошли до финала.