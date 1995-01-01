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    Далич – о словах Виды и Вукоевича «Слава Украине»: «Они не хотели кого-то обидеть. Просто так получилось»

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич спустя год после чемпионата мира-2018 прокомментировал поведение своего игрока Домагоя Виды после 1/4 финала (хорваты прошли Россию).

    Вместе с соотечественником Огненом Вукоевичем защитник на камеру сказал «Слава Украине» (см. видео ниже).

    — Как вы отнеслись к тому, что после четвертьфинала ваш игрок Домагой Вида и член персонала Огнен Вукоевич в раздевалке кричали «Слава Украине»? Был ли у вас потом разговор с ними?

    — Та ситуация была несколько раздута, фраза была выдернута из контекста. Но в то же время было понятно, что не стоило такие вещи говорить во время чемпионата мира, и они за это извинились. Не было желания кого-то обидеть, что-то доказать, просто так получилось.

    • И Вида, и Вукоевич ранее выступали за киевское «Динамо».
    • Вукоевич в 2013 году провел девять игр в РПЛ за «Спартак».
    • Хорваты на ЧМ-2018 дошли до финала.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 14:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4621

      Антибиотик 37 минут назад

      Из какого контекста? Два упыря очень глупо, но намеренно поступили самым подлым образом! Россия их встретила, а они нагадили. Просто шакалы с продажной душой.

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      Рейтинг: +207

      Parker8 > Антибиотик 15 минут назад

      А кто кого купил то?

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