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    Вукоевич: «Да, я был в прокуратуре из-за разногласий с женой»

    Бывший полузащитник сборной Хорватии и «Спартака» Огнен Вукоевич подтвердил, что был задержан в связи с угрозами в адрес жены и ее родственников. Спортсмена допросили.

    «У меня был допрос в прокуратуре из-за разногласий с женой. Меня обязали не жить вместе с супругой, пока мы не уладим вопросы. Верю, что вскоре мы разберемся в ситуации в семейном кругу», – сказал Вукоевич Jutarnji list.

    • Вукоевич выступал за «Спартак» на правах аренды во второй половине сезона-2012/13.
    • За сборную Хорватии хавбек провел 53 матча и забил четыре гола.
    • Вукоевич завершил карьеру в 2017 году.

    Источник: Jutarnji list

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