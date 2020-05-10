Вукоевич: «Да, я был в прокуратуре из-за разногласий с женой»

Бывший полузащитник сборной Хорватии и «Спартака» Огнен Вукоевич подтвердил, что был задержан в связи с угрозами в адрес жены и ее родственников. Спортсмена допросили.

«У меня был допрос в прокуратуре из-за разногласий с женой. Меня обязали не жить вместе с супругой, пока мы не уладим вопросы. Верю, что вскоре мы разберемся в ситуации в семейном кругу», – сказал Вукоевич Jutarnji list.