Диего Родригес - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 июня 1989 (33 года)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 июня 1989 (33 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панетоликос
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.12.2021
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|2:1
|Атромитос (Перистери)
|11.12.2021
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|2:2
|Ионикос (Никея)
|04.12.2021
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|1:2
|Панетоликос (Агринио)
|28.11.2021
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|2:0
|Панетоликос (Агринио)
|21.11.2021
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|1:0
|Аполлон Смирнис (Афины)
|06.11.2021
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|3:0
|Панетоликос (Агринио)
|30.10.2021
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|1:2
|Олимпиакос (Пирей)
|24.10.2021
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|5:1
|Панетоликос (Агринио)
|17.10.2021
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|1:2
|ОФИ (Ираклион)
|03.10.2021
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:3
|АЕК (Афины)
|26.09.2021
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:2
|Панетоликос (Агринио)
|22.09.2021
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:2
|ПАОК (Салоники)
|19.09.2021
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|1:2
|Панетоликос (Агринио)
|11.09.2021
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:0
|Астерас (Триполис)