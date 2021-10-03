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    Диего Родригес - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Диего
    Фамилия Родригес
    Команда Панетоликос
    Состав Основной
    Родной город Буэнос-Айрес
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 25 июня 1989 (33 года)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Панетоликос 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.12.2021 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 2:1 Атромитос (Перистери)
    11.12.2021 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 2:2 Ионикос (Никея)
    04.12.2021 Был в запасе Волос (Волос) 1:2 Панетоликос (Агринио)
    28.11.2021 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 2:0 Панетоликос (Агринио)
    21.11.2021 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 1:0 Аполлон Смирнис (Афины)
    06.11.2021 Был в запасе ПАС (Яннина) 3:0 Панетоликос (Агринио)
    30.10.2021 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 1:2 Олимпиакос (Пирей)
    24.10.2021 Был в запасе Арис (Салоники) 5:1 Панетоликос (Агринио)
    17.10.2021 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 1:2 ОФИ (Ираклион)
    03.10.2021 1' -90' Панетоликос (Агринио) 1:3 АЕК (Афины)
    26.09.2021 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 2:2 Панетоликос (Агринио)
    22.09.2021 1' -90' Панетоликос (Агринио) 1:2 ПАОК (Салоники)
    19.09.2021 1' -90' Атромитос (Перистери) 1:2 Панетоликос (Агринио)
    11.09.2021 1' -90' Панетоликос (Агринио) 0:0 Астерас (Триполис)
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