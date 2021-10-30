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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - Олимпиакос
Панетоликос - Олимпиакос: обзор матча 30 октября 2021
Панетоликос
30.10.2021, суббота, 19:30
Греция. Суперлига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Олимпиакос
19'
Н. Вергос
13'
Тикиньо
70'
Ю. Эль-Араби (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панетоликос - Олимпиакос
82'
Замена
П. Кунде
️️️️
Тикиньо
Замена
К. Апостолакис
️️️️
Д. Морси
76'
70'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ю. Эль-Араби
Желтая карточка
N. Melissas
68'
55'
Замена
М. Врусаи
️️️️
Р. Лопеш
54'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
М. Камара
54'
Замена
А. Андруцос
️️️️
К. Лала
Желтая карточка
Д. Флорес
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Н. Вергос
19'
13'
ГОЛ! 0:1!
Тикиньо
Пас отдал
Р. Лопеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
8
Braian Lluy
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
6
Фабьен Антуньес
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
9
Никос Вергос
ЦФ
20
Дейби Флорес
ЦФ
25
Джонатан Морси
ЦФ
13
Дерек Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
2
Мади Камара
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Панетоликос
1
Диего Родригес
ВР
2
Константинос Апостолакис
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
41
Efstathios Belevonis
ЦП
20
Dimitrios Fytopoulos
ЦП
25
Vasilios Skiadas
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
25
Пьер Кунде
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
3-3-4
1
8
45
Бакадимас
47
Малис
10
Дуарте
6
Антуньес
24
Цингарас
9
Вергос
13
Корнелиус
25
Морси
20
Флорес
4-1-1-3-1
31
Вацлик
70
Лала
19
Папастатопулос
27
Ба
5
Рябчук
6
М'Вила
2
Камара
9
Лопеш
20
Камара
7
Масурас
9
Тикиньо
25
Морси
2
Апостолакис
2
Апостолакис
25
Морси
70
Лала
14
Андруцос
14
Андруцос
70
Лала
9
Тикиньо
25
Кунде
25
Кунде
9
Тикиньо
2
Камара
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
2
Камара
9
Лопеш
17
Врусаи
17
Врусаи
9
Лопеш
Остались в запасе
Панетоликос
Олимпиакос
1
Диего Родригес
ВР
8
Christos Belevonis
ЦП
41
Efstathios Belevonis
ЦП
20
Dimitrios Fytopoulos
ЦП
25
Vasilios Skiadas
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
47
Огмундур Кристинссон
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
1
Диего Родригес
ВР
8
Christos Belevonis
ЦП
41
Efstathios Belevonis
ЦП
20
Dimitrios Fytopoulos
ЦП
25
Vasilios Skiadas
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Остались в запасе
47
Огмундур Кристинссон
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Панетоликос - Олимпиакос
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
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