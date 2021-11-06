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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - Панетоликос
ПАС - Панетоликос: обзор матча 06 ноября 2021
ПАС
06.11.2021, суббота, 18:15
Греция. Суперлига, 9 тур
3 : 0
Завершен
Панетоликос
33'
Р. Эррамуспе (П)
37'
Х. Хосе Переа
58'
Я. Каргас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС - Панетоликос
Замена
А. Мендес Морейра
️️️️
J. Schneider
69'
Замена
️️️️
М. Салиакас
68'
Желтая карточка
Х. Хосе Переа
66'
Замена
A. Oikonomopoulos
️️️️
М. Гардавски
62'
ГОЛ! 3:0!
Я. Каргас
Пас отдал
М. Гардавски
58'
46'
Замена
Н. Карелис
️️️️
B. Lluy
ГОЛ! 2:0!
Х. Хосе Переа
Пас отдал
Н. Милинчану
37'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Эррамуспе
33'
32'
Желтая карточка
А. Малис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Зисис Карахалиос
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
25
Михаэль Гардавски
ЦП
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
5
Родриго Эррамуспе
ЦФ
4
Яннис Каргас
ЦФ
43
Марвин Персман
ЦФ
33
Jan-Marc Schneider
ЦФ
20
Николай Милинчану
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
2
Константинос Апостолакис
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
8
Braian Lluy
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
9
Никос Вергос
ЦФ
3
Диамантис Хухумис
ЦФ
20
Дейби Флорес
ЦФ
13
Дерек Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
0
A. Triadis
ЦФ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЦФ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЦФ
Панетоликос
1
Диего Родригес
ВР
6
Фабьен Антуньес
ЦП
8
Christos Belevonis
ЦП
41
Efstathios Belevonis
ЦП
20
Dimitrios Fytopoulos
ЦП
17
Elías Pereyra
ЦФ
25
Vasilios Skiadas
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
25
Джонатан Морси
ЦФ
2-2-5
12
Лодыгин
6
Карахалиос
2
Салиакас
28
Домингес
25
Гардавски
4
Каргас
20
Милинчану
33
43
Персман
5
Эррамуспе
4-2-4
1
45
Бакадимас
47
Малис
8
2
Апостолакис
10
Дуарте
24
Цингарас
13
Корнелиус
20
Флорес
3
Хухумис
9
Вергос
25
Гардавски
24
24
25
Гардавски
33
20
Мендес Морейра
20
Мендес Морейра
33
8
80
Карелис
80
Карелис
8
Остались в запасе
ПАС
Панетоликос
64
Василиос Сулис
ВР
0
A. Triadis
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
1
Диего Родригес
ВР
6
Фабьен Антуньес
ЦП
8
Christos Belevonis
ЦП
41
Efstathios Belevonis
ЦП
20
Dimitrios Fytopoulos
ЦП
17
Elías Pereyra
ЦФ
25
Vasilios Skiadas
ЦФ
25
Джонатан Морси
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
64
Василиос Сулис
ВР
0
A. Triadis
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЦФ
Остались в запасе
1
Диего Родригес
ВР
6
Фабьен Антуньес
ЦП
8
Christos Belevonis
ЦП
41
Efstathios Belevonis
ЦП
20
Dimitrios Fytopoulos
ЦП
17
Elías Pereyra
ЦФ
25
Vasilios Skiadas
ЦФ
25
Джонатан Морси
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча ПАС - Панетоликос
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Зосимадес
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