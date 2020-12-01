|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бристоль Сити
|4
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.05.2021
|64' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:3
|Брентфорд (Лондон)
|20.01.2021
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|2:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|16.01.2021
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:0
|Престон (Престон)
|26.12.2020
|77' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:1
|Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)
|87'
|18.12.2020
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|15.12.2020
|89' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:2
|Миллуолл (Лондон)
|12.12.2020
|82' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|09.12.2020
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|05.12.2020
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|01.12.2020
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|28.11.2020
|86' -90'
|Рединг (Рединг)
|3:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|25.11.2020
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|21.11.2020
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|06.11.2020
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|0:1
|Бристоль Сити (Бристоль)