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    Opanin Edwards - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Opanin Edwards
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бристоль Сити 4 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.05.2021 64' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:3 Брентфорд (Лондон)
    20.01.2021 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 2:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    16.01.2021 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 2:0 Престон (Престон)
    26.12.2020 77' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 2:1 Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)
    87'
    18.12.2020 Был в запасе Престон (Престон) 1:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    15.12.2020 89' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 0:2 Миллуолл (Лондон)
    12.12.2020 82' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 2:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    09.12.2020 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 1:0 Блэкберн (Блэкберн)
    05.12.2020 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 0:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    01.12.2020 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:2 Бристоль Сити (Бристоль)
    28.11.2020 86' -90' Рединг (Рединг) 3:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    25.11.2020 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 0:0 Уотфорд (Уотфорд)
    21.11.2020 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 1:0 Дерби Каунти (Дерби)
    06.11.2020 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 0:1 Бристоль Сити (Бристоль)
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