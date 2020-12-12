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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Бристоль Сити
Ротерхэм - Бристоль Сити: обзор матча 12 декабря 2020
Ротерхэм
12.12.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
2 : 0
Завершен
Бристоль Сити
4'
М. Крукс
41'
М. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Бристоль Сити
Замена
Д. Херст
️️️️
М. Смит
90'
+2
Замена
У. Хардинг
️️️️
M. Olosunde
88'
Замена
B. Jones
️️️️
Д. Линдси
88'
82'
Замена
Х. Массенго
️️️️
А. Надь
82'
Замена
O. Edwards
️️️️
А. Семеньо
Замена
Ф. Ладапо
️️️️
К. Вассел
65'
63'
Замена
C. Brunt
️️️️
Т. Бакинсон
46'
Замена
Ф. Дьедиу
️️️️
Д. Хант
46'
Замена
Э. Мариаппа
️️️️
З. Винер
Желтая карточка
M. Olosunde
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
М. Смит
Пас отдал
M. Olosunde
41'
Желтая карточка
Д. Линдси
19'
9'
Желтая карточка
T. Rowe
ГОЛ! 1:0!
М. Крукс
Пас отдал
Д. Барласер
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
9
Кайл Вассел
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
4
Matthew Olosunde
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
32
Джек Хант
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Ротерхэм
31
Джамал Блэкмэн
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
6
Adam Thompson
ЦФ
2
Billy Jones
ЦФ
15
Trevor Clarke
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
11
Chris Brunt
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
27
Opanin Edwards
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
2-4-4
1
Йоханссон
6
Вуд
2
4
Барласер
25
Крукс
26
Уайлс
29
Линдси
9
Вассел
14
Смит
4
20
4-1-2-3
25
Бентли
26
Винер
26
Калас
10
32
Хант
19
Бакинсон
47
О'Доуда
6
Надь
21
Уэллс
42
Семеньо
18
Мартин
9
Вассел
45
Ладапо
45
Ладапо
9
Вассел
29
Линдси
2
2
29
Линдси
14
Смит
15
Херст
15
Херст
14
Смит
4
45
Хардинг
45
Хардинг
4
42
Семеньо
27
27
42
Семеньо
26
Винер
5
Мариаппа
5
Мариаппа
26
Винер
19
Бакинсон
11
11
19
Бакинсон
6
Надь
4
Массенго
4
Массенго
6
Надь
32
Хант
18
Дьедиу
18
Дьедиу
32
Хант
Остались в запасе
Ротерхэм
Бристоль Сити
31
Джамал Блэкмэн
ВР
6
Adam Thompson
ЦФ
15
Trevor Clarke
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
1
Макс О'Лири
ВР
6
Ryley Towler
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
4
Taylor Moore
ЦЗ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
6
Adam Thompson
ЦФ
15
Trevor Clarke
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
6
Ryley Towler
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
4
Taylor Moore
ЦЗ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Ротерхэм - Бристоль Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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