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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Миллуолл
Бристоль Сити - Миллуолл: обзор матча 15 декабря 2020
Бристоль Сити
15.12.2020, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 19 тур
0 : 2
Завершен
Миллуолл
18'
Т. Брэдшоу
68'
М. Беннетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Миллуолл
90'
Замена
M. Smith
️️️️
Й. Бедварссон
Замена
O. Edwards
️️️️
К. Мартин
89'
Желтая карточка
Х. Массенго
85'
81'
Замена
Р. Вудс
️️️️
Ш. Уилльямс
81'
Замена
B. Thompson
️️️️
Т. Брэдшоу
Вторая желтая
Ф. Дьедиу
79'
Желтая карточка
Ф. Дьедиу
73'
73'
Замена
С. Мэлони
️️️️
М. Беннетт
Замена
А. Семеньо
️️️️
Т. Калас
73'
68'
ГОЛ! 0:2!
М. Беннетт
Пас отдал
Р. Леонард
Замена
К. О'Доуда
️️️️
Э. Мариаппа
59'
Замена
Ф. Дьедиу
️️️️
А. Надь
59'
18'
ГОЛ! 0:1!
Т. Брэдшоу
Пас отдал
Р. Леонард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
6
Адам Надь
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
18
Райан Леонард
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
24
Zac Smith
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
27
Opanin Edwards
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Миллуолл
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
3-3-2-2
25
Бентли
4
32
Хант
10
26
Калас
19
Бакинсон
5
Мариаппа
6
Надь
4
Массенго
18
Мартин
21
Уэллс
4-2-4
33
Биалковски
2
Ромео
3
Уоллес
4
Хатчинсон
5
Купер
6
Уилльямс
17
Уоллес
18
Леонард
10
Бедварссон
10
Беннетт
9
Брэдшоу
18
Мартин
27
27
18
Мартин
5
Мариаппа
47
О'Доуда
47
О'Доуда
5
Мариаппа
26
Калас
42
Семеньо
42
Семеньо
26
Калас
6
Надь
18
Дьедиу
18
Дьедиу
6
Надь
10
Бедварссон
17
17
10
Бедварссон
10
Беннетт
2
Мэлони
2
Мэлони
10
Беннетт
6
Уилльямс
18
Вудс
18
Вудс
6
Уилльямс
9
Брэдшоу
8
8
9
Брэдшоу
Остались в запасе
Бристоль Сити
Миллуолл
24
Zac Smith
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
1
Макс О'Лири
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
Главный тренер
Ли Джонсон
34
Фрэнк Филдинг
ВР
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
15
Alex Pearce
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
19
Трой Пэррот
ЦФ
Остались в запасе
24
Zac Smith
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
1
Макс О'Лири
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
15
Alex Pearce
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Бристоль Сити - Миллуолл
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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