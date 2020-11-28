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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Бристоль Сити
Рединг - Бристоль Сити: обзор матча 28 ноября 2020
Рединг
28.11.2020, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 14 тур
3 : 1
Завершен
Бристоль Сити
54'
О. Эджария
76'
Я. Мейте
90+2'
Л. Жоао
73'
Н. Уэллс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Бристоль Сити
Замена
S. Aluko
️️️️
О. Эджария
90'
+5
Замена
T. Esteves
️️️️
Я. Мейте
90'
+5
ГОЛ! 3:1!
Л. Жоао
Пас отдал
Я. Мейте
90'
+2
87'
Замена
Х. Массенго
️️️️
К. О'Доуда
86'
Замена
O. Edwards
️️️️
Д. Хант
Замена
А. Семеду
️️️️
М. Олисе
81'
ГОЛ! 2:1!
Я. Мейте
Пас отдал
М. Олисе
76'
73'
ГОЛ! 1:1!
Н. Уэллс
73'
Замена
C. Brunt
️️️️
А. Надь
70'
Желтая карточка
К. Мартин
65'
Желтая карточка
T. Moore
56'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
T. Rowe
56'
Замена
К. Мартин
️️️️
Ф. Дьедиу
ГОЛ! 1:0!
О. Эджария
Пас отдал
Л. Жоао
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
11
Яку Мейте
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
6
Адам Надь
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
19
Lewis Gibson
ЦФ
10
Jayden Onen
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
11
Chris Brunt
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
27
Opanin Edwards
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
4-4-2
1
Кабрал
3
Ричардс
5
Моррисон
26
Мур
12
Холмс
29
Лорент
4
Риномхота
17
Олисе
14
Эджария
19
Жоао
11
Мейте
3-2-3-2
25
Бентли
32
Хант
10
4
12
Дасилва
26
Винер
6
Надь
47
О'Доуда
35
Патерсон
42
Семеньо
18
Дьедиу
14
Эджария
23
23
14
Эджария
11
Мейте
19
19
11
Мейте
17
Олисе
30
Семеду
30
Семеду
17
Олисе
32
Хант
27
27
32
Хант
6
Надь
11
11
6
Надь
47
О'Доуда
4
Массенго
4
Массенго
47
О'Доуда
18
Дьедиу
18
Мартин
18
Мартин
18
Дьедиу
10
21
Уэллс
21
Уэллс
10
Остались в запасе
Рединг
Бристоль Сити
19
Lewis Gibson
ЦФ
10
Jayden Onen
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
9
Sam Baldock
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
1
Макс О'Лири
ВР
19
Тайрик Бакинсон
ОП
6
Ryley Towler
ЦФ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
19
Lewis Gibson
ЦФ
10
Jayden Onen
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
9
Sam Baldock
ЦФ
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
19
Тайрик Бакинсон
ОП
6
Ryley Towler
ЦФ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Рединг - Бристоль Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
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