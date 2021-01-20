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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Бристоль Сити
Норвич Сити - Бристоль Сити: обзор матча 20 января 2021
Норвич Сити
20.01.2021, среда, 21:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
2 : 0
Завершен
Бристоль Сити
37'
Д. Хагилл
76'
Д. Хагилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Бристоль Сити
Замена
О. Эрнандес
️️️️
Д. Хагилл
90'
+1
Замена
К. Доуэлл
️️️️
Т. Кантвелл
90'
85'
Замена
Т. Бакинсон
️️️️
З. Винер
85'
Замена
Х. Массенго
️️️️
К. Мартин
Замена
П. Плахета
️️️️
М. Вранчич
77'
ГОЛ! 2:0!
Д. Хагилл
76'
75'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
К. Палмер
56'
Замена
А. Семеньо
️️️️
Х. Аделакун
51'
Желтая карточка
К. Палмер
Желтая карточка
Т. Кантвелл
51'
ГОЛ! 1:0!
Д. Хагилл
Пас отдал
Т. Кантвелл
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
8
Марио Вранчич
ЦП
18
Якоб Серенсен
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Норвич Сити
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
26
Киран Доуэлл
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
12
Daniel Barden
ЦФ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
16
Джош Мартин
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
11
Овура Эдвардс
ПВ
11
Сэм Белл
ЦФ
27
Opanin Edwards
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
3-1-3-1-2
23
Крул
4
Хэнли
23
Гибсон
3
Ааронс
34
Скипп
8
Вранчич
18
Серенсен
23
МакЛин
10
Кантвелл
9
Хагилл
10
Буэндия
3-2-2-1-2
25
Бентли
26
Моусон
26
Калас
32
Хант
26
Винер
10
45
Палмер
6
Надь
47
Аделакун
18
Мартин
18
Дьедиу
8
Вранчич
77
Плахета
77
Плахета
8
Вранчич
9
Хагилл
11
Эрнандес
11
Эрнандес
9
Хагилл
10
Кантвелл
26
Доуэлл
26
Доуэлл
10
Кантвелл
26
Винер
19
Бакинсон
19
Бакинсон
26
Винер
18
Мартин
4
Массенго
4
Массенго
18
Мартин
47
Аделакун
42
Семеньо
42
Семеньо
47
Аделакун
45
Палмер
21
Уэллс
21
Уэллс
45
Палмер
Остались в запасе
Норвич Сити
Бристоль Сити
12
Daniel Barden
ЦФ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
6
Александер Теттей
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
16
Джош Мартин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
11
Овура Эдвардс
ПВ
11
Сэм Белл
ЦФ
27
Opanin Edwards
ЦФ
1
Макс О'Лири
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
12
Daniel Barden
ЦФ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
6
Александер Теттей
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
16
Джош Мартин
ЦФ
Остались в запасе
11
Овура Эдвардс
ПВ
11
Сэм Белл
ЦФ
27
Opanin Edwards
ЦФ
1
Макс О'Лири
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Норвич Сити - Бристоль Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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