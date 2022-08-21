Камсо Мара - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Камсо
|Фамилия
|Мара
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Конакри
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Камсо
|Фамилия
|Мара
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Конакри
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.10.2022
|Был в запасе
|Зброевка (Брно)
|3:0
|Слован (Либерец)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Фастав (Злин)
|2:1
|Слован (Либерец)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|0:0
|Баник (Острава)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Славия (Прага)
|3:0
|Слован (Либерец)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|1:3
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|11.09.2022
|85' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|0:2
|Слован (Либерец)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|0:1
|Виктория (Пльзень)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Сигма (Оломоуц)
|1:1
|Слован (Либерец)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Словацко (Угерске-Градиште)
|1:2
|Слован (Либерец)
|21.08.2022
|75' -90'
|Слован (Либерец)
|1:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|90'
|14.08.2022
|1' -60'
|Пардубице (Пардубице)
|2:1
|Слован (Либерец)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|5:1
|Теплице (Теплице)
|31.07.2022
|77' -90'
|Спарта (Прага)
|1:2
|Слован (Либерец)