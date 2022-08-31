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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Слован
Сигма - Слован: обзор матча 31 августа 2022
Сигма
31.08.2022, среда, 18:30
Чехия. Фортуна Лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Слован
37'
М. Хытил
59'
Д. Висински
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сигма - Слован
89'
Замена
М. Пурзитидис
️️️️
К. Фридек
82'
Замена
М. Фукала
️️️️
Я. Матушек
Замена
L. Gressak
️️️️
Р. Брейте
80'
Замена
Я. Водганел
️️️️
J. Navratil
79'
Желтая карточка
Я. Покорны
73'
71'
Замена
Ф. Пребсл
️️️️
М. ван Бурен
66'
Красная карточка
М. Таловеров
Замена
️️️️
А. Русек
63'
59'
ГОЛ! 1:1!
Д. Висински
Пас отдал
Т. Гебре Селасси
Желтая карточка
А. Русек
38'
38'
Желтая карточка
Л. Черв
ГОЛ! 1:0!
М. Хытил
Пас отдал
Ф. Зорван
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ПЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
8
Jiří Spáčil
ЦП
1
Jakub Trefil
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
40
Максим Таловеров
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Кристиан Фридек
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
11
Матиас Козак
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
6
Лукас Черв
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Сигма
1
Vilem Fendrich
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
0
L. Gressak
ЦЗ
77
Ян Водганел
ЛП
30
Jakub Matoušek
ЦП
6
Jáchym Šíp
ЦФ
22
M. Hadas
ЦФ
Слован
13
Ян Стейскал
ВР
98
Филип Пребсл
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
23
Камсо Мара
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
9
Денис Висински
АП
7
Михал Рабушич
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
3-5-2
7
Брейте
21
Змозла
38
Покорны
30
Хватал
8
Зорван
13
Хытил
30
8
22
Пулоло
9
Русек
1
4-2-4
82
23
Гебре Селасси
4
Плехаты
3
Микула
40
Таловеров
8
Фридек
10
Матушек
10
ван Бурен
6
Черв
24
11
Козак
7
Брейте
0
0
7
Брейте
30
77
Водганел
77
Водганел
30
10
ван Бурен
98
Пребсл
98
Пребсл
10
ван Бурен
10
Матушек
22
Фукала
22
Фукала
10
Матушек
8
Фридек
37
Пурзитидис
37
Пурзитидис
8
Фридек
Остались в запасе
Сигма
Слован
1
Vilem Fendrich
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
30
Jakub Matoušek
ЦП
6
Jáchym Šíp
ЦФ
22
M. Hadas
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
13
Ян Стейскал
ВР
23
Камсо Мара
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
9
Денис Висински
АП
7
Михал Рабушич
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
1
Vilem Fendrich
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
30
Jakub Matoušek
ЦП
6
Jáchym Šíp
ЦФ
22
M. Hadas
ЦФ
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
23
Камсо Мара
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
9
Денис Висински
АП
7
Михал Рабушич
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Сигма - Слован
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
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