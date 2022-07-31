Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Слован
Спарта - Слован: обзор матча 31 июля 2022
Спарта
31.07.2022, воскресенье, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Слован
75'
К. Данек
2'
К. Фридек
19'
Я. Зелены (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Слован
Желтая карточка
Т. Чванчара
90'
+6
Желтая карточка
Я. Кухта
90'
+5
86'
Желтая карточка
O. Vliegen
Желтая карточка
Л. Садилек
82'
81'
Желтая карточка
М. Пурзитидис
77'
Замена
М. Рабушич
️️️️
И. Рондич
77'
Замена
К. Мара
️️️️
К. Фридек
ГОЛ! 1:2!
К. Данек
Пас отдал
Т. Чванчара
75'
Замена
Л. Юлиш
️️️️
Я. Пешек
69'
Замена
К. Данек
️️️️
Я. Фортельный
69'
67'
Замена
М. Пурзитидис
️️️️
Л. Черв
67'
Замена
K. Meszaros
️️️️
Я. Матушек
Замена
Т. Чванчара
️️️️
М. Минчев
60'
Замена
К. Хойер
️️️️
А. Карабец
46'
19'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Я. Зелены
Замена
М. Минчев
️️️️
Л. Гараслин
9'
2'
ГОЛ! 0:1!
К. Фридек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
19
Ян Мейдр
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
8
Ян Фортельный
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
98
Филип Пребсл
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
15
Имад Рондич
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
8
Кристиан Фридек
ЦП
6
Лукас Черв
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Спарта
5
Каспер Хойер
ЛЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
17
Мартин Минчев
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Слован
13
Ян Стейскал
ВР
23
Камсо Мара
ЦП
28
Kristian Michal
ЦП
9
Денис Висински
АП
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
4-4-1-1
30
Холек
19
Мейдр
4
Серенсен
17
Ганцко
30
Зелены
8
Фортельный
10
Пешек
9
Карабец
18
Садилек
17
Гараслин
7
Кухта
4-3-1
82
23
Гебре Селасси
40
Таловеров
3
Микула
98
Пребсл
15
Рондич
10
Матушек
8
Фридек
6
Черв
9
Карабец
5
Хойер
5
Хойер
9
Карабец
17
Гараслин
17
Минчев
17
Минчев
17
Гараслин
8
Фортельный
9
Данек
9
Данек
8
Фортельный
10
Пешек
39
Юлиш
39
Юлиш
10
Пешек
Минчев
70
Чванчара
70
Чванчара
Минчев
8
Фридек
23
Мара
23
Мара
8
Фридек
6
Черв
37
Пурзитидис
37
Пурзитидис
6
Черв
10
Матушек
0
0
10
Матушек
15
Рондич
7
Рабушич
7
Рабушич
15
Рондич
Остались в запасе
Спарта
Слован
61
Михал Сачек
ПЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
11
Матей Ринеш
ЛВ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
13
Ян Стейскал
ВР
28
Kristian Michal
ЦП
9
Денис Висински
АП
27
Dominik Preisler
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
61
Михал Сачек
ПЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
11
Матей Ринеш
ЛВ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
28
Kristian Michal
ЦП
9
Денис Висински
АП
27
Dominik Preisler
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Спарта - Слован
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
Новости команд
Все
Спарта
Слован
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
09:13
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
09:13
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Спартак» интересуется защитником из Уганды
31 мая
4
«Акрон» претендует на хорватского форварда
2024.07.06 18:44
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
2022.08.01 23:10
2
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
2022.07.28 16:03
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
2022.02.04 19:47
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+