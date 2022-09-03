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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Виктория
Слован - Виктория: обзор матча 03 сентября 2022
Слован
03.09.2022, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Виктория
41'
Я. Сикора
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слован - Виктория
Желтая карточка
К. Фридек
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
М. Н'Диайе
88'
Желтая карточка
Т. Хоры
87'
Желтая карточка
Л. Гейда
84'
Замена
Э. Йирка
️️️️
А. Влканова
Замена
K. Meszaros
️️️️
D. Preisler
82'
70'
Замена
В. Емелка
️️️️
Д. Москера
69'
Замена
М. Н'Диайе
️️️️
Л. Калвах
Замена
Я. Матушек
️️️️
Я. Микула
68'
Замена
М. Рабушич
️️️️
Л. Черв
67'
62'
Замена
П. Буха
️️️️
А. Чермак
61'
Замена
Т. Хоры
️️️️
Ф. Бэсси
60'
Желтая карточка
Л. Холик
Замена
Д. Висински
️️️️
И. Рондич
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
Я. Сикора
Пас отдал
Д. Москера
30'
Желтая карточка
А. Чермак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Кристиан Фридек
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
6
Лукас Черв
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
9
Матей Валента
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
8
Джон Москера
ЛВ
49
Ян Сикора
ЛВ
47
Алеш Чермак
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
58
Адам Влканова
АП
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Слован
13
Ян Стейскал
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
23
Камсо Мара
ЦП
6
Tomáš Polyak
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
9
Денис Висински
АП
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
25
Филип Каша
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
20
Павел Буха
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
20
Каду
ПВ
97
Эрик Йирка
ПВ
25
Томаш Хоры
ЦФ
33
Рене Дедич
ЦФ
4-2-4
82
4
Плехаты
98
Пребсл
3
Микула
23
Гебре Селасси
8
Фридек
15
Рондич
6
Черв
9
Валента
10
ван Бурен
27
4-2-3-1
36
Станек
4
Холик
4
Перница
24
Гавел
2
Гейда
47
Чермак
23
Калвах
8
Москера
58
Влканова
49
Сикора
14
Бэсси
3
Микула
10
Матушек
10
Матушек
3
Микула
15
Рондич
9
Висински
9
Висински
15
Рондич
27
0
0
27
6
Черв
7
Рабушич
7
Рабушич
6
Черв
8
Москера
21
Емелка
21
Емелка
8
Москера
47
Чермак
20
Буха
20
Буха
47
Чермак
23
Калвах
99
Н'Диайе
99
Н'Диайе
23
Калвах
58
Влканова
97
Йирка
97
Йирка
58
Влканова
14
Бэсси
25
Хоры
25
Хоры
14
Бэсси
Остались в запасе
Слован
Виктория
13
Ян Стейскал
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
23
Камсо Мара
ЦП
6
Tomáš Polyak
ЦП
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
13
Марьян Тврдон
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
20
Каду
ПВ
33
Рене Дедич
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
23
Камсо Мара
ЦП
6
Tomáš Polyak
ЦП
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
20
Каду
ПВ
33
Рене Дедич
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Михал Билек
Статистика матча Слован - Виктория
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
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