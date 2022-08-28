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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Слован
Словацко - Слован: обзор матча 28 августа 2022
Словацко
28.08.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Слован
64'
О. Михалик (П)
45'
Т. Гебре Селасси
50'
М. ван Бурен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словацко - Слован
85'
Замена
М. Пурзитидис
️️️️
К. Фридек
82'
Желтая карточка
К. Фридек
Замена
П. Рейнберк
️️️️
М. Томич
80'
76'
Замена
Д. Висински
️️️️
Я. Матушек
76'
Замена
Ф. Пребсл
️️️️
Д. Плехаты
Замена
М. Петржела
️️️️
В. Синявский
74'
Желтая карточка
П. Шимко
69'
69'
Желтая карточка
Я. Микула
ГОЛ с пенальти! 1:2!
О. Михалик
64'
59'
Замена
K. Meszaros
️️️️
D. Preisler
Замена
М. Травник
️️️️
В. Левин
57'
Замена
О. Михалик
️️️️
Л. Козак
57'
50'
ГОЛ! 0:2!
М. ван Бурен
Замена
Д. Хользер
️️️️
М. Кохут
46'
Красная карточка
В. Даничек
45'
+1
45'
ГОЛ! 0:1!
Т. Гебре Селасси
Пас отдал
Л. Черв
40'
Желтая карточка
D. Preisler
Желтая карточка
М. Хавлик
33'
Желтая карточка
В. Левин
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
14
Мерчас Доски
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
88
Владислав Левин
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
21
Михал Кохут
ПВ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Кристиан Фридек
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
10
Мик ван Бурен
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
6
Лукас Черв
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
10
Михал Травник
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Слован
13
Ян Стейскал
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
23
Камсо Мара
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
9
Денис Висински
АП
7
Михал Рабушич
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
4-4-1-1
1
Нгуйен
3
Кадлец
4
Шимко
14
Доски
27
Томич
88
Левин
20
Хавлик
99
Синявский
28
Даничек
21
Кохут
18
Козак
4-2-4
82
23
Гебре Селасси
40
Таловеров
3
Микула
4
Плехаты
8
Фридек
10
Матушек
6
Черв
24
27
10
ван Бурен
21
Кохут
95
Хользер
95
Хользер
21
Кохут
27
Томич
23
Рейнберк
23
Рейнберк
27
Томич
88
Левин
10
Травник
10
Травник
88
Левин
99
Синявский
11
Петржела
11
Петржела
99
Синявский
18
Козак
17
Михалик
17
Михалик
18
Козак
4
Плехаты
98
Пребсл
98
Пребсл
4
Плехаты
10
Матушек
9
Висински
9
Висински
10
Матушек
27
0
0
27
8
Фридек
37
Пурзитидис
37
Пурзитидис
8
Фридек
Остались в запасе
Словацко
Слован
30
Томаш Фристак
ВР
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦЗ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
13
Ян Стейскал
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
23
Камсо Мара
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
30
Томаш Фристак
ВР
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦЗ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
23
Камсо Мара
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Словацко - Слован
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
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