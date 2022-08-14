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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Слован
Пардубице - Слован: обзор матча 14 августа 2022
Пардубице
14.08.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Слован
43'
М. Хлаваты
45+1'
Т. Влчек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пардубице - Слован
Желтая карточка
Д. Костка
90'
+5
Желтая карточка
М. Хлаваты
90'
Замена
M. Červenka
️️️️
P. Cerny
71'
69'
Замена
М. Рабушич
️️️️
Я. Матушек
64'
Желтая карточка
Я. Матушек
60'
Замена
K. Meszaros
️️️️
D. Preisler
60'
Замена
М. Думбия
️️️️
К. Мара
Желтая карточка
Т. Влчек
47'
46'
Замена
Д. Плехаты
️️️️
Ф. Пребсл
ГОЛ! 2:0!
Т. Влчек
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
М. Хлаваты
43'
Замена
V. Sychra
️️️️
E. Tischler
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
20
Матей Хелешич
ЦЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
24
Томаш Солил
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
31
Доминик Костка
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
40
Максим Таловеров
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Кристиан Фридек
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
23
Камсо Мара
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
10
Мик ван Бурен
ЦФ
6
Лукас Черв
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Пардубице
14
Michal Svoboda
ЦЗ
6
Tomas Koukola
ЦЗ
24
Dominik Mares
ЦП
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
28
Vojtech Sychra
ЦФ
0
O. Chveja
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
30
Marek Červenka
ЦФ
Слован
13
Ян Стейскал
ВР
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
42
Мохамед Думбия
ЦП
9
Денис Висински
АП
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
2-3-5
35
Маркович
20
Хелешич
27
Влчек
24
Солил
7
Вацек
39
Яношек
9
25
14
19
Хлаваты
31
Костка
3-4-3
82
23
Гебре Селасси
98
Пребсл
40
Таловеров
10
Матушек
23
Мара
15
Рондич
8
Фридек
27
6
Черв
10
ван Бурен
14
28
28
14
9
30
30
9
98
Пребсл
4
Плехаты
4
Плехаты
98
Пребсл
23
Мара
42
Думбия
42
Думбия
23
Мара
10
Матушек
7
Рабушич
7
Рабушич
10
Матушек
27
0
0
27
Остались в запасе
Пардубице
Слован
14
Michal Svoboda
ЦЗ
6
Tomas Koukola
ЦЗ
24
Dominik Mares
ЦП
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
0
O. Chveja
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
13
Ян Стейскал
ВР
9
Денис Висински
АП
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
14
Michal Svoboda
ЦЗ
6
Tomas Koukola
ЦЗ
24
Dominik Mares
ЦП
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
0
O. Chveja
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
9
Денис Висински
АП
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Пардубице - Слован
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Доличек
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