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Karlo Butić
Статистика
Karlo Butić - статистика
Завершил карьеру
#45 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Хорватия. Футбольная лига 2024/2025
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Кубок 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Феральписало
32
5
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 35 тур
Циттаделла
1 : 1
27.04.2024
Феральписало
1' - 46'
Италия. Серия В, 34 тур
Феральписало
2 : 5
20.04.2024
Комо
1' - 87'
Италия. Серия В, 33 тур
Пиза
2 : 1
13.04.2024
Феральписало
61' - 90'
Италия. Серия В, 32 тур
Феральписало
2 : 2
06.04.2024
Козенца
65' - 90'
Италия. Серия В, 31 тур
Кремонезе
0 : 1
01.04.2024
Феральписало
71' - 90'
Италия. Серия В, 30 тур
Феральписало
1 : 2
16.03.2024
Парма
1' - 56'
Италия. Серия В, 29 тур
Модена
2 : 3
09.03.2024
Феральписало
1' - 64'
45'
Италия. Серия В, 28 тур
Феральписало
1 : 3
03.03.2024
Сампдория
66' - 90'
Италия. Серия В, 26 тур
Феральписало
0 : 1
24.02.2024
Асколи
1' - 63'
Италия. Серия В, 25 тур
Бари
1 : 0
17.02.2024
Феральписало
1' - 62'
Италия. Серия В, 23 тур
Реджана 1919
1 : 1
03.02.2024
Феральписало
1' - 45'
45'
45'
Италия. Серия В, 22 тур
Феральписало
4 : 1
27.01.2024
Лекко
1' - 90'
70, 86'
Италия. Серия В, 21 тур
Феральписало
3 : 0
20.01.2024
Катанцаро
1' - 89'
Италия. Серия В, 20 тур
Зюйдтироль
1 : 0
13.01.2024
Феральписало
1' - 78'
Италия. Серия В, 19 тур
Феральписало
2 : 2
26.12.2023
Венеция
1' - 90'
Италия. Серия В, 18 тур
Сампдория
2 : 3
23.12.2023
Феральписало
1' - 56'
22'
42'
Италия. Серия В, 17 тур
Феральписало
1 : 0
16.12.2023
Кремонезе
1' - 82'
Италия. Серия В, 16 тур
Тернана
1 : 0
09.12.2023
Феральписало
1' - 85'
82'
Италия. Серия В, 15 тур
Феральписало
0 : 1
02.12.2023
Циттаделла
1' - 90'
Италия. Серия В, 14 тур
Комо
2 : 1
25.11.2023
Феральписало
61' - 90'
Италия. Серия В, 13 тур
Феральписало
3 : 3
11.11.2023
Бари
64' - 90'
Италия. Серия В, 12 тур
Козенца
1 : 1
04.11.2023
Феральписало
56' - 90'
62'
Италия. Серия В, 11 тур
Феральписало
0 : 3
28.10.2023
Реджана 1919
58' - 90'
Италия. Серия В, 10 тур
Катанцаро
3 : 0
21.10.2023
Феральписало
1' - 80'
Италия. Серия В, 9 тур
Брешиа
1 : 1
06.10.2023
Феральписало
1' - 90'
Италия. Серия В, 8 тур
Феральписало
1 : 2
30.09.2023
Специя
46' - 90'
Италия. Серия В, 7 тур
Лекко
1 : 2
26.09.2023
Феральписало
65' - 90'
Италия. Серия В, 6 тур
Феральписало
0 : 1
23.09.2023
Пиза
1' - 90'
Италия. Серия В, 5 тур
Феральписало
1 : 1
16.09.2023
Модена
78' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Палермо
3 : 0
02.09.2023
Феральписало
73' - 90'
Италия. Серия В, 3 тур
Асколи
3 : 0
29.08.2023
Феральписало
1' - 59'
Италия. Серия В, 2 тур
Феральписало
0 : 2
26.08.2023
Зюйдтироль
81' - 90'
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