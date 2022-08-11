Ловро Квек - статистика
#40 | Полузащитник
|Имя
|Ловро
|Фамилия
|Квек
|Команда
|ЧФР Клуж
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вараждин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Ловро
|Фамилия
|Квек
|Команда
|ЧФР Клуж
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вараждин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.02.2023
|46' - 90'
|Лацио
|1:0
|ЧФР Клуж
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЧФР Клуж
|12
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.02.2023
|46' -90'
|Лацио (Рим)
|1:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|03.11.2022
|89' -90'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|1:0
|Балкани (Сува Река)
|27.10.2022
|1' -70'
|Сивасспор (Сивас)
|3:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|13.10.2022
|46' -90'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|2:0
|Славия (Прага)
|83'
|06.10.2022
|87' -90'
|Славия (Прага)
|0:1
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|15.09.2022
|Был в запасе
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|0:1
|Сивасспор (Сивас)
|08.09.2022
|1' -86'
|Балкани (Сува Река)
|1:1
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|25.08.2022
|1' -90'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|1:0
|Марибор (Марибор)
|90'
|18.08.2022
|1' -88'
|Марибор (Марибор)
|0:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|11.08.2022
|1' -90'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|1:0
|Шахтер (Солигорск)
|04.08.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|0:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|27.07.2022
|1' -90'
|Интер (Эскальдес)
|1:1
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|21.07.2022
|1' -90'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|3:0
|Интер (Эскальдес)