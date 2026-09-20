Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 600 тыс

Ловро Квек - статистика

Волунтари
6 июля 1995 (31), Вараждин
#40 | Полузащитник
183 см
Хорватия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Румыния. Лига I, 10 тур
Волунтари
0 : 2
20.09.2026
Университатя Клуж
1' - 90'
Румыния. Лига I, 9 тур
Рапид
2 : 1
12.09.2026
Волунтари
1' - 90'
Румыния. Лига I, 8 тур
Волунтари
1 : 0
07.09.2026
Арджеш Питешти
1' - 83'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ордабасы
13
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Ордабасы
2 : 1
10.11.2024
Елимай
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
1 : 0
19.10.2024
Ордабасы
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
03.10.2024
Ордабасы
86' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Ордабасы
2 : 0
27.09.2024
Туран
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Ордабасы
2 : 4
22.09.2024
Астана
1' - 69'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Ордабасы
1 : 0
15.09.2024
Атырау
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Кайсар
2 : 1
31.08.2024
Ордабасы
81' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Ордабасы
1 : 1
25.08.2024
Актобе
83' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
18.08.2024
Ордабасы
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Жетысу
1 : 1
28.07.2024
Ордабасы
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Ордабасы
2 : 1
29.06.2024
Кайсар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Женис
1 : 3
23.06.2024
Ордабасы
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Астана
0 : 1
16.06.2024
Ордабасы
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Ордабасы
3 : 1
01.06.2024
Жетысу
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Актобе
0 : 0
18.05.2024
Ордабасы
80' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Ордабасы
1 : 0
12.05.2024
Тобол
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Елимай
1 : 1
28.04.2024
Ордабасы
78' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Ордабасы
1 : 1
20.04.2024
Кызыл-Жар
1' - 46'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Туран
0 : 1
07.04.2024
Ордабасы
64' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Ордабасы
1 : 2
31.03.2024
Кайрат
1' - 90'
66'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Атырау
1 : 1
06.03.2024
Ордабасы
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Ордабасы
5 : 0
02.03.2024
Шахтер Караганда
1' - 65'
Главные новости
Инсайд о Зиньковском в «Спартаке»
22:29
ВидеоРоналду прервал разминку ради норвежского болельщика
22:22
1
«Зенит» рассматривает трех вратарей на замену Адамову
21:43
1
Карпин прокомментировал уход игр сборной России с «Матч ТВ» на Первый канал
20:41
6
Выбран капитан сборной России на матч с Ираном
20:16
3
Рахимов назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
19:58
Карпин рассказал о кадровых проблемах сборной России перед матчем с Ираном
19:46
2
Шалимов определил единственное преимущество нового тренера «Ростова» над уволенным Альбой
19:07
1
Тедеев назвал команду, которая по игре ближе всех к чемпионству в РПЛ
18:45
2
Марк Гонсалес рассказал, как отличал братьев Березуцких
18:39
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+