Мадс Эмиль Мадсен - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Мадс Эмиль
|Фамилия
|Мадсен
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 января 1998 (25 лет)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Мадс Эмиль
|Фамилия
|Мадсен
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 января 1998 (25 лет)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Орхус
|16
|1
|2
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.02.2023
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|0:1
|Орхус (Орхус)
|13.11.2022
|1' -83'
|Орхус (Орхус)
|0:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|06.11.2022
|1' -82'
|Виборг (Виборг)
|1:1
|Орхус (Орхус)
|30.10.2022
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:1
|Орхус (Орхус)
|23.10.2022
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|2:2
|Брондбю (Бреннбю)
|16.10.2022
|1' -46'
|Нордшелланд (Фарум)
|1:1
|Орхус (Орхус)
|09.10.2022
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|0:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|90'
|02.10.2022
|1' -70'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Орхус (Орхус)
|11.09.2022
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:0
|Орхус (Орхус)
|05.09.2022
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|2:3
|Нордшелланд (Фарум)
|79'
|26.08.2022
|1' -66'
|Хорсенс (Хорсенс)
|2:1
|Орхус (Орхус)
|20.08.2022
|1' -70'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:2
|Орхус (Орхус)
|62'
|07.08.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Орхус (Орхус)
|31.07.2022
|1' -77'
|Орхус (Орхус)
|0:0
|Рандерс (Рандерс)
|65'
|24.07.2022
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|3:1
|Виборг (Виборг)
|61' 76'
|17.07.2022
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|1:0
|Орхус (Орхус)