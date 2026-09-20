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Копенгаген
Мадс Эмиль Мадсен
Статистика
€ 2,50 млн
Мадс Эмиль Мадсен - статистика
Копенгаген
14 января 1998 (28)
#21 | Полузащитник
189 см
Дания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Дания. Суперлига, 9 тур
Брондбю
0 : 1
20.09.2026
Копенгаген
1' - 62'
Дания. Суперлига, 6 тур
Копенгаген
3 : 1
31.08.2026
Сендерийск
1' - 77'
45'
53'
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Дания. Суперлига 2025/2026
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Австрия. Бундеслига 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Копенгаген
6
2
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 9 тур
Брондбю
0 : 1
20.09.2026
Копенгаген
1' - 62'
Дания. Суперлига, 6 тур
Копенгаген
3 : 1
31.08.2026
Сендерийск
1' - 77'
45'
53'
Дания. Суперлига, 5 тур
Виборг
4 : 0
23.08.2026
Копенгаген
1' - 63'
Дания. Суперлига, 4 тур
Рандерс
0 : 4
16.08.2026
Копенгаген
1' - 90'
45'
Дания. Суперлига, 2 тур
Силькеборг
1 : 3
02.08.2026
Копенгаген
1' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Копенгаген
3 : 2
26.07.2026
Люнгбю
57' - 90'
75'
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