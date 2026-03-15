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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Копенгаген
Оденсе - Копенгаген: обзор матча 15 марта 2026
Оденсе
15.03.2026, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Копенгаген
79'
J. Berthel Askou
87'
Р. Фалк-Йенсен
24'
Д. Ларссон
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оденсе - Копенгаген
Завершен
Замена
Адам Серенсен
️️️️➡️️
Noah Ganaus
90'
+4
Замена
Yaya Bojang
️️️️➡️️
Исмаила Уедраого
90'
+2
90'
+4'
Замена
Bjørn Paulsen
️️️️➡️️
Max Ejdum
89'
ГОЛ! 2:1!
Расмус Фалк-Йенсен
87'
80'
Замена
Geovanni Vianney
️️️️➡️️
K. Myrie
80'
Замена
Пантелис Хацидиакос
️️️️➡️️
Роберт
ГОЛ! 1:1!
Julius Berthel Askou
79'
Желтая карточка
Расмус Фалк-Йенсен
72'
62'
Замена
Андреас Корнелиус
️️️️➡️️
Юссуфа Мукоко
61'
Замена
Амир Ричардсон
️️️️➡️️
Джордан Ларссон
Замена
Ансси Сухонен
️️️️➡️️
Фиете Арп
46'
Замена
Жей-Рой Грот
️️️️➡️️
Йона Немец
46'
45'
+3'
37'
Замена
Вильям Клем
️️️️➡️️
Томас Делэни
36'
Травма
Томас Делэни
24'
ГОЛ! 0:1!
Джордан Ларссон
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Оденсе
16
Вильяр Михра
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
13
Julius Berthel Askou
ЦЗ
15
Marcus McCoy
ЦЗ
22
Исмаила Уедраого
ОП
18
Max Ejdum
ЦП
11
Йона Немец
ЦФ
17
Noah Ganaus
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
(К)
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Копенгаген
31
Рунар Рунарссон
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
5
Габриэл Перейра
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
20
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
18
K. Myrie
ЦЗ
27
Томас Делэни
(К)
ОП
16
Роберт
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
11
Джордан Ларссон
ЦФ
9
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Оденсе
30
Тео Сандер
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
24
Yaya Bojang
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
10
Ансси Сухонен
ЦП
23
William Martin
ЦП
21
Vitus Friis
ЦП
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
Копенгаген
1
Доминик Котарски
ВР
6
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
23
Амир Ричардсон
ЦП
38
Oliver Højer
ЦП
7
Виктор Классон
ЛВ
44
Geovanni Vianney
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
3-1-1-5
16
Михра
5
Бюрги
13
15
22
Уедраого
18
17
20
7
Арп
8
Фалк-Йенсен
11
Немец
3-3-2-2
31
Рунарссон
25
Занка
20
Сузуки
18
5
Перейра
27
Делэни
15
Лопес
16
Роберт
10
Эльюнусси
9
Мукоко
11
Ларссон
17
3
Серенсен
3
Серенсен
17
22
Уедраого
24
24
22
Уедраого
7
Арп
10
Сухонен
10
Сухонен
7
Арп
11
Немец
31
Грот
31
Грот
11
Немец
18
4
4
18
16
Роберт
6
Хацидиакос
6
Хацидиакос
16
Роберт
27
Делэни
36
Клем
36
Клем
27
Делэни
11
Ларссон
23
Ричардсон
23
Ричардсон
11
Ларссон
18
44
44
18
9
Мукоко
14
Корнелиус
14
Корнелиус
9
Мукоко
Остались в запасе
Оденсе
Копенгаген
30
Тео Сандер
ВР
14
Густав Груббе
ПЗ
23
William Martin
ЦП
21
Vitus Friis
ЦП
Главный тренер
Ове Педерсен
1
Доминик Котарски
ВР
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
38
Oliver Højer
ЦП
7
Виктор Классон
ЛВ
Главный тренер
Якоб Неструп
Остались в запасе
30
Тео Сандер
ВР
14
Густав Груббе
ПЗ
23
William Martin
ЦП
21
Vitus Friis
ЦП
Остались в запасе
1
Доминик Котарски
ВР
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
38
Oliver Højer
ЦП
7
Виктор Классон
ЛВ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Якоб Неструп
Оденсе
Точно не сыграют
Якоб Бонде
ЦП
Копенгаген
Точно не сыграют
Элиас Ахури
ПВ
Родриго Уэскас
ПЗ
Магнус Маттссон
ЛВ
Оскар Буур
ВР
Биргер Мелинг
ЛЗ
Статистика матча Оденсе - Копенгаген
1
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
9
4
Нарушения
10
10
Офсайды
1
2
Количество передач
569
378
Сейвы
2
4
Точность передач %
84
74
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.69
0.78
xGP (предотвращенные голы)
0.2
0.2
Информация о матче
Главный судья:
Jens Maae, Denmark
Стадион:
Оденсе
Посещаемость:
10126
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